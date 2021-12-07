https://ria.ru/20211207/rosneft-1762552744.html
В Кремле ответили на вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа в Европу
В Кремле ответили на вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа в Европу - РИА Новости, 07.12.2021
В Кремле ответили на вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа в Европу
Тема доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа в Европу прорабатывается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:41
2021-12-07T13:41
2021-12-07T13:41
экономика
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природный газ
европа
игорь сечин
дмитрий песков
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
роснефть
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Тема доступа "Роснефти" к экспорту трубопроводного газа в Европу прорабатывается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эта тема действительно прорабатывается в правительстве", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли президент дал поручение представить к марту 2022 года согласованные предложения по экспорту трубопроводного газа "Роснефти" в Европу.По его словам, это служебное поручение, поэтому комментариев по срокам не будет.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в октябре заявил, что если компания получит разрешение от российских властей экспортировать в ЕС 10 миллиардов кубометров газа из своих ресурсов, это поспособствует стабилизации газового рынка и наполнит бюджет дополнительными доходами. Минэнерго со своей стороны заявляло, что поддерживает идею дать "Роснефти" такой доступ через заключение агентского договора с "Газпромом".
https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, игорь сечин, дмитрий песков, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть, газпром, россия
В Кремле ответили на вопрос о доступе "Роснефти" к экспорту газа в Европу
Песков: тема доступа "Роснефти" к экспорту газа в Европу прорабатывается в правительстве