https://ria.ru/20211207/rosgvardiya-1762499136.html
Правительство внесло проект о порядке охраны Росгвардией гособъектов
Правительство внесло проект о порядке охраны Росгвардией гособъектов - РИА Новости, 07.12.2021
Правительство внесло проект о порядке охраны Росгвардией гособъектов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий полномочия президента РФ определять порядок охраны Рогсвардией важных государственных объектов и... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:37
2021-12-07T09:37
2021-12-07T09:37
безопасность
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий полномочия президента РФ определять порядок охраны Рогсвардией важных государственных объектов и специальных грузов, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.Изменения предлагается внести в статью 6 закона "О войсках национальной гвардии РФ". "Предлагается отнести к полномочиям президента Российской Федерации определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии", - говорится в пояснительной записке.Также документом предусматривается уточнение полномочий главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии в части не утверждения геральдических знаков, а их учреждения.
https://ria.ru/20211129/kortiki-1761257553.html
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безопасность, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Правительство внесло проект о порядке охраны Росгвардией гособъектов
Правительство внесло проект об определении порядка охраны Росгвардией гособъектов