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Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада
Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада - РИА Новости, 07.12.2021
Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада
На территории Новгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщил губернатор региона РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T22:09
2021-12-07T22:09
2021-12-07T22:09
происшествия
андрей никитин (политик)
новгородская область
смоленская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. На территории Новгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."С завтрашнего дня мы вводим на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов. Режим чрезвычайной ситуации объявляется до воскресенья", - сообщил Никитин на своей странице "ВКонтакте".По информации губернатора, в регионе обесточено 397 населенных пунктов, где проживают 8500 жителей."Очевидно, что Новгородскому филиалу "Россети Северо-Запад" не хватило сил, чтобы справиться с последствиями снегопадов. Поэтому обратился к министру энергетики РФ с просьбой оказать помощь, и завтра к работам подключаются аварийные бригады из Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и Карелии. Это дополнительно более 100 человек", - добавил Никитин.Кроме того, по его словам, оказывать помощь также будут сотрудники МЧС и региональных лесхозов."В населенные пункты доставят дополнительные генераторы, от которых можно будет зарядить мобильные телефоны. Главы районов держат на постоянном контроле информацию о жителях, нуждающихся в медицинской помощи, о состоянии социальных объектов", - уточнил Никитин.
https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html
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происшествия, андрей никитин (политик), новгородская область, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чс, россия
Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада
Новгородская область введет режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов ЛЭП после снегопада