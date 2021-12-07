https://ria.ru/20211207/rezhim-1762656028.html

Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада

Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада - РИА Новости, 07.12.2021

Новгородская область введет режим ЧС из-за обрывов ЛЭП после снегопада

На территории Новгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщил губернатор региона РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:09

2021-12-07T22:09

2021-12-07T22:09

происшествия

андрей никитин (политик)

новгородская область

смоленская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чс

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. На территории Новгородской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за обрывов линий электропередачи после сильных снегопадов, сообщил губернатор региона Андрей Никитин."С завтрашнего дня мы вводим на территории региона режим чрезвычайной ситуации. Это связано с многочисленными обрывами линий электропередачи, которые фиксируются в большинстве районов. Режим чрезвычайной ситуации объявляется до воскресенья", - сообщил Никитин на своей странице "ВКонтакте".По информации губернатора, в регионе обесточено 397 населенных пунктов, где проживают 8500 жителей."Очевидно, что Новгородскому филиалу "Россети Северо-Запад" не хватило сил, чтобы справиться с последствиями снегопадов. Поэтому обратился к министру энергетики РФ с просьбой оказать помощь, и завтра к работам подключаются аварийные бригады из Ленинградской, Псковской, Смоленской областей и Карелии. Это дополнительно более 100 человек", - добавил Никитин.Кроме того, по его словам, оказывать помощь также будут сотрудники МЧС и региональных лесхозов."В населенные пункты доставят дополнительные генераторы, от которых можно будет зарядить мобильные телефоны. Главы районов держат на постоянном контроле информацию о жителях, нуждающихся в медицинской помощи, о состоянии социальных объектов", - уточнил Никитин.

https://ria.ru/20211206/dagestan-1762327495.html

https://ria.ru/20211207/pokholodanie-1762568611.html

новгородская область

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происшествия, андрей никитин (политик), новгородская область, смоленская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чс, россия