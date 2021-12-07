https://ria.ru/20211207/rekord-1762595622.html
В Симферополе зафиксировали вековой рекорд температуры
В Симферополе зафиксировали вековой рекорд температуры - РИА Новости, 07.12.2021
В Симферополе зафиксировали вековой рекорд температуры
Температурный рекорд установлен в Симферополе 7 декабря за все время наблюдений начиная с 1916 года – воздух прогрелся до 20,4 градуса тепла, перекрыв... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:31
2021-12-07T16:31
2021-12-07T16:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Температурный рекорд установлен в Симферополе 7 декабря за все время наблюдений начиная с 1916 года – воздух прогрелся до 20,4 градуса тепла, перекрыв предыдущий рекорд на 1 градус, сообщила РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая."У нас установлен абсолютный рекорд для 7 декабря в Симферополе за все время наблюдений – 20,4 градуса", - сообщила Любецкая.Температура воздуха 20,4 градуса тепла была зафиксирована на метеостанции в Симферополе в полдень во вторник. В 15.00 мск температура выросла еще почти на градус, достигнув показателя 21,1 градуса выше нуля, еще более увеличив значение температурного рекорда, сообщили в гидрометцентре. Окончательные итоги измерений температуры воздуха за 7 декабря подведут утром в среду.Самая высокая температура воздуха (+19,4°С) 7 декабря в Симферополе за период наблюдений с 1916 по 2020 годы отмечалась в 2008 году, самая низкая (-16,8°С) в 1941 году.В ближайшие двое суток атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове местами дожди, в четверг в горах - со снегом. Ночная температура воздуха в среду +6…+11°, дневная +8…+13°. В четверг будет прохладнее, температура воздуха ночью и днем всего +4…+9°
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общество, республика крым, симферополь, погода, россия
В Симферополе зафиксировали вековой рекорд температуры
В Симферополе зафиксировали температурный рекорд с начала наблюдений – 20,4 градуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости.
Температурный рекорд установлен в Симферополе
7 декабря за все время наблюдений начиная с 1916 года – воздух прогрелся до 20,4 градуса тепла, перекрыв предыдущий рекорд на 1 градус, сообщила РИА Новости начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"У нас установлен абсолютный рекорд для 7 декабря в Симферополе за все время наблюдений – 20,4 градуса", - сообщила Любецкая.
Температура воздуха 20,4 градуса тепла была зафиксирована на метеостанции в Симферополе в полдень во вторник. В 15.00 мск температура выросла еще почти на градус, достигнув показателя 21,1 градуса выше нуля, еще более увеличив значение температурного рекорда, сообщили в гидрометцентре. Окончательные итоги измерений температуры воздуха за 7 декабря подведут утром в среду.
Самая высокая температура воздуха (+19,4°С) 7 декабря в Симферополе за период наблюдений с 1916 по 2020 годы отмечалась в 2008 году, самая низкая (-16,8°С) в 1941 году.
В ближайшие двое суток атмосферные фронтальные разделы южного циклона вызовут на полуострове местами дожди, в четверг в горах - со снегом. Ночная температура воздуха в среду +6…+11°, дневная +8…+13°. В четверг будет прохладнее, температура воздуха ночью и днем всего +4…+9°