https://ria.ru/20211207/reabilitatsiya-1762602028.html

В Северной Осетии началась реабилитация переболевших COVID-19

В Северной Осетии началась реабилитация переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

В Северной Осетии началась реабилитация переболевших COVID-19

В санаториях Северной Осетии с 1 декабря началась реабилитация местных жителей, перенесших коронавирусную инфекцию, в настоящее время лечебно-санаторные... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:53

2021-12-07T16:53

2021-12-07T16:53

республика северная осетия - алания

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коронавирус в россии

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ВЛАДИКАВКАЗ, 7 дек – РИА Новости. В санаториях Северной Осетии с 1 декабря началась реабилитация местных жителей, перенесших коронавирусную инфекцию, в настоящее время лечебно-санаторные процедуры проходят 95 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Курс реабилитации, направленный на укрепление достигнутых результатов лечения в медицинских организациях, включает медикаментозную терапию, бальнео- и теплогрязелечение, лечебную физкультуру, кинезиотерапию, работу с психологом. Комплекс восстановительных процедур проходит в течение 12 дней в учреждениях социального обслуживания "Санаторий "Осетия", "Санаторий "Сосновая роща" и "Республиканский геронтологический центр".Направление на реабилитацию предоставляется в порядке очередности министерством труда и социального развития РСО(А). В учреждение, осуществляющее реабилитацию, граждане принимаются с наличием QR-кода или с результатами ПЦР теста на COVID-19.

https://ria.ru/20211206/nadbavki-1762385640.html

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общество, здоровье - общество, республика северная осетия - алания, коронавирус в россии