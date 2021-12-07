https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762513573.html
Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребенка в Татарстане
Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребенка в Татарстане - РИА Новости, 07.12.2021
Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребенка в Татарстане
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании маленького ребенка матерью в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:09
2021-12-07T11:09
2021-12-07T11:09
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании маленького ребенка матерью в Татарстане, сообщается на сайте СК РФ.На размещенном в соцсетях видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.По данным следствия, это произошло в минувшую среду в квартире по проспекту Победы: 31-летняя женщина в пьяном виде жестоко избила свою годовалую дочь, снимая расправу на камеру.Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции.Возбуждено уголовное дело об истязании, кроме того, мать девочки уже фигурирует в другом деле – о "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию".
https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762500954.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребенка в Татарстане
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об истязании ребенка в Татарстане