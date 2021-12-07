https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762493112.html

В Комсомольске-на-Амуре арестовали подростка, из-за которого погиб школьник

В Комсомольске-на-Амуре арестовали подростка, из-за которого погиб школьник - РИА Новости, 07.12.2021

В Комсомольске-на-Амуре арестовали подростка, из-за которого погиб школьник

Школьника из Комсомольска-на-Амуре, по вине которого погиб его одноклассник из-за удара по голове, заключили под домашний арест, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:34

2021-12-07T08:34

2021-12-07T08:34

происшествия

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

александр бастрыкин

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ХАБАРОВСК, 7 дек - РИА Новости. Школьника из Комсомольска-на-Амуре, по вине которого погиб его одноклассник из-за удара по голове, заключили под домашний арест, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева.ЧП произошло 3 декабря. Как информировала региональная прокуратура, во время урока биологии подросток в ответ на оскорбления со стороны одноклассника встал с места и ударил того по голове. От полученной травмы 13-летний мальчик умер в медицинском кабинете до приезда скорой помощи. Региональным СУСК возбуждено дело по статьям "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть" и "халатность"."Постановлением суда подросток отправлен под домашний арест. Ребенок из нормальной семьи, ранее на спецучете не состоял", - рассказала представитель надзорного ведомства.Сообщалось, что прокуратура в ходе проверки в том числе даст оценку своевременности прибытия бригады медиков в школу. Как рассказал РИА Новости представитель министерства образования Хабаровского края, "сотрудники "скорой" прибыли в школу через 15 минут после поступления сигнала и также пытались реанимировать мальчика".Расследование продолжается. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе дела подростка, погибшего в школе после конфликта со сверстником.

https://ria.ru/20211203/shkolnik-1761962922.html

https://ria.ru/20211203/bastrykin-1762088544.html

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

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происшествия, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, александр бастрыкин