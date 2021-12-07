https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762491799.html

В Татарстане возбудили дело после видео, на котором мать избивает дочь

В Татарстане возбудили дело после видео, на котором мать избивает дочь - РИА Новости, 07.12.2021

В Татарстане возбудили дело после видео, на котором мать избивает дочь

Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях после изучения видео в соцсетях, на котором жительница Казани наносит побои малолетней дочери, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:23

2021-12-07T08:23

2021-12-07T12:22

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об истязаниях после изучения видео в соцсетях, на котором жительница Казани наносит побои малолетней дочери, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.На ролике, размещенном в соцсетях, снимающая видео женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться.Ранее прокуратура Татарстана сообщила, что организовала проверку по данному видео. Девочка изъята у матери и сейчас находится в медучреждении. Семья поставлена на учет в полиции.Установлено, что описываемые события произошли 1 декабря. По данным следствия, в квартире дома по проспекту Победы в Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру.Перед органами прокуратуры, как отмечается, инициирована передача в производство следственного управления из МВД по Татарстану ранее возбужденного в отношении матери ребенка уголовного дела по статье "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20211206/izbienie-1762401883.html

https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия