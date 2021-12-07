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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211207/rasprostranenie-1762483893.html
Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России
Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России - РИА Новости, 07.12.2021
Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России
Несмотря на то, что пока в России выявлено только два случая штамма "омикрон", вирус имеет свойство распространяться экспоненциально, поэтому не исключено, что... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T04:08
2021-12-07T04:27
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
сколковский институт науки и технологий
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
георгий базыкин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что пока в России выявлено только два случая штамма "омикрон", вирус имеет свойство распространяться экспоненциально, поэтому не исключено, что довольно быстро случаев заражения "омикроном" будет много, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ранее стало известно, что вариант "омикрон" обнаружен у двух россиян, вернувшихся из Южной Африки."В Южной Африке прошло около двух месяцев от момента возникновения варианта до момента, когда он был замечен. Количество вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Южной Африке. Поэтому мы можем "омикрон" некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро", - сказал Базыкин.Он отметил, что преимущество России перед Южной Африкой в том, что ученые знают, какой вариант искать.
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общество, здоровье - общество, сколковский институт науки и технологий, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий базыкин
04:08 07.12.2021 (обновлено: 04:27 07.12.2021)
 
Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России

Профессор Сколтеха Базыкин не исключил взрывное распространение "омикрона" в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19
Пункт вакцинации от CoVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что пока в России выявлено только два случая штамма "омикрон", вирус имеет свойство распространяться экспоненциально, поэтому не исключено, что довольно быстро случаев заражения "омикроном" будет много, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.
Ранее стало известно, что вариант "омикрон" обнаружен у двух россиян, вернувшихся из Южной Африки.
"В Южной Африке прошло около двух месяцев от момента возникновения варианта до момента, когда он был замечен. Количество вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Южной Африке. Поэтому мы можем "омикрон" некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро", - сказал Базыкин.
Он отметил, что преимущество России перед Южной Африкой в том, что ученые знают, какой вариант искать.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоСколковский институт науки и технологийРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеоргий Базыкин
 
 
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