https://ria.ru/20211207/rasprostranenie-1762483893.html

Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России

Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России - РИА Новости, 07.12.2021

Профессор не исключил взрывной рост числа заболеваний "омикроном" в России

Несмотря на то, что пока в России выявлено только два случая штамма "омикрон", вирус имеет свойство распространяться экспоненциально, поэтому не исключено, что... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:08

2021-12-07T04:08

2021-12-07T04:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

сколковский институт науки и технологий

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

георгий базыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762372874_0:113:3286:1961_1920x0_80_0_0_d413f8b6d75019051bf7df4ae7ec7f8b.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что пока в России выявлено только два случая штамма "омикрон", вирус имеет свойство распространяться экспоненциально, поэтому не исключено, что довольно быстро случаев заражения "омикроном" будет много, заявил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.Ранее стало известно, что вариант "омикрон" обнаружен у двух россиян, вернувшихся из Южной Африки."В Южной Африке прошло около двух месяцев от момента возникновения варианта до момента, когда он был замечен. Количество вариантов, которые секвенируют, сопоставимо с тем, что происходит в Южной Африке. Поэтому мы можем "омикрон" некоторое время еще не видеть, хотя он уже будет распространяться. Если частота варианта растет экспоненциально, то в самом начале вам кажется, что как будто все в порядке. Это свойство экспоненциального процесса. У вас все еще мало случаев, все расслабляются, а после этого начинается неудержимый рост. Это сценарий, который меня очень волнует, и это может произойти через много недель, а может произойти довольно быстро", - сказал Базыкин.Он отметил, что преимущество России перед Южной Африкой в том, что ученые знают, какой вариант искать.

https://ria.ru/20211207/sderzhivanie-1762483240.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, сколковский институт науки и технологий, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий базыкин