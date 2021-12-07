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В Раде призвали не ждать ничего хорошего от переговоров Путина и Байдена
В Раде призвали не ждать ничего хорошего от переговоров Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021
В Раде призвали не ждать ничего хорошего от переговоров Путина и Байдена
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович считает, что Киеву не стоит ожидать ничего хорошего от... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:35
2021-12-07T13:35
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
верховная рада украины
вадим рабинович
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович считает, что Киеву не стоит ожидать ничего хорошего от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, нужно думать о своей выгоде самостоятельно.В Кремле заявили, что общение лидеров запланировано по видеосвязи на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время. Предполагается, что Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности."Ничего хорошего от переговоров Байдена и Путина ждать нельзя, потому что их не интересуют интересы Украины. Россия преследует свои интересы, США - свои. Это у нас национальное безумие, когда каждый раз президент или премьер-министр думает об интересах Америки, России или Китая. Пока мы не будем понимать, что правительство обязано покупать товар там, где дешевле и продавать там, где дороже, несмотря на название страны, в которой она покупает и продает, мы обречены. Все остальное - обман!" - цитирует Рабиновича сайт партии во вторник.По его словам, сам факт того, что власти Украины ждут какой-то выгоды для себя по итогам переговоров президентов двух стран, является позорным."Обратите внимание на то, как мы вообще рассуждаем: что Украине ждать от встречи Байдена с Путиным? Мы - великие и сильные - ждем результаты переговоров президента США и России? Да это позор, что вообще так ставится вопрос! Украина - великая страна - ждет того, как о ней поговорят два президента других стран! Позорно, что мы находимся в такой ситуации", - добавил он.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, верховная рада украины, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
13:35 07.12.2021
 
В Раде призвали не ждать ничего хорошего от переговоров Путина и Байдена

Депутат Рады Рабинович: не стоит ждать ничего хорошего от переговоров Путина и Байдена

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович считает, что Киеву не стоит ожидать ничего хорошего от переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, нужно думать о своей выгоде самостоятельно.
В Кремле заявили, что общение лидеров запланировано по видеосвязи на вечер вторника, они сами определят необходимое для разговора время. Предполагается, что Путин и Байден обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
"Ничего хорошего от переговоров Байдена и Путина ждать нельзя, потому что их не интересуют интересы Украины. Россия преследует свои интересы, США - свои. Это у нас национальное безумие, когда каждый раз президент или премьер-министр думает об интересах Америки, России или Китая. Пока мы не будем понимать, что правительство обязано покупать товар там, где дешевле и продавать там, где дороже, несмотря на название страны, в которой она покупает и продает, мы обречены. Все остальное - обман!" - цитирует Рабиновича сайт партии во вторник.
По его словам, сам факт того, что власти Украины ждут какой-то выгоды для себя по итогам переговоров президентов двух стран, является позорным.
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"Обратите внимание на то, как мы вообще рассуждаем: что Украине ждать от встречи Байдена с Путиным? Мы - великие и сильные - ждем результаты переговоров президента США и России? Да это позор, что вообще так ставится вопрос! Украина - великая страна - ждет того, как о ней поговорят два президента других стран! Позорно, что мы находимся в такой ситуации", - добавил он.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденВерховная Рада УкраиныВадим РабиновичОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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