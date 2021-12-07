https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762550207.html

В Кремле прокомментировали работу над проектом о QR-кодах

В Кремле прокомментировали работу над проектом о QR-кодах - РИА Новости, 07.12.2021

В Кремле прокомментировали работу над проектом о QR-кодах

Законопроект об обязательных QR-кодах в настоящее время находится в работе, эксперты будут обсуждать все нюансы, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:31

2021-12-07T13:31

2021-12-07T13:43

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Законопроект об обязательных QR-кодах в настоящее время находится в работе, эксперты будут обсуждать все нюансы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Законопроект находится сейчас в работе. И эта тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне, поэтому все нюансы предстоит именно обсудить во время экспертной проработки", - сказал Песков в ответ на вопрос, есть ли в Кремле опасения роста социальной напряженности и экономических рисков в связи с перспективной введения обязательных QR-кодов.В ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ со ссылкой на фонд "Петербургская политика" информацию о том, что 11 региональных парламентов отказались от рассмотрения предложенного законопроекта о QR-кодах, Песков отметил, что" это достаточно сложная тема", и здесь есть "много нюансов"."В регионах, как мы и говорим, конечно, людям на месте виднее, какие меры ограничительные в условиях ковида более эффективные, какие менее эффективные. Это рабочий процесс", - добавил представитель Кремля.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762525398.html

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