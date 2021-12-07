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https://ria.ru/20211207/qr-kod-1762525398.html
Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды
Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды - РИА Новости, 07.12.2021
Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды
Верховный суд Татарстана во вторник отклонил иски жителей республики, требовавших отменить обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, ТЦ и других... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:57
2021-12-07T12:09
распространение коронавируса
qr-код
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник отклонил иски жителей республики, требовавших отменить обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, ТЦ и других заведений, а также транспорта, передает корреспондент РИА Новости.Несколько жителей подали иски к кабинету министров Татарстана в середине октября. Как заявлял один из истцов, председатель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин, постановление кабмина противоречит Конституции РФ, так как подобные ограничения могут вноситься только федеральным законом, которого на сегодняшний день нет.Поэтому истцы сочли данное решение кабмина незаконным и подлежащим отмене. Участвовали в заседании семеро из них и представляющий коллективный иск адвокат, повторившие свои доводы об отсутствии режима чрезвычайной ситуации и норм о QR-кодах на федеральном уровне.Ответчики в свою очередь возразили, что введение ограничительных мероприятий в этой части предписано региональной власти.Судья встал на их сторону: "Суд решил в удовлетворении административных исковых заявлений… отказать".Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания.Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
https://ria.ru/20211203/sud-1761980618.html
https://ria.ru/20211206/qr-kod-1762453152.html
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qr-код, республика татарстан (татарстан), яблоко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:57 07.12.2021 (обновлено: 12:09 07.12.2021)
 
Верховный суд Татарстана отказался отменять QR-коды

Верховный суд Татарстана отклонил иск местных жителей об отмене QR-кодов в республике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроверка QR-кодов вакцинации от COVID-19
Проверка QR-кодов вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Верховный суд Татарстана во вторник отклонил иски жителей республики, требовавших отменить обязательное предъявление QR-кодов при посещении кафе, ТЦ и других заведений, а также транспорта, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько жителей подали иски к кабинету министров Татарстана в середине октября. Как заявлял один из истцов, председатель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Зинатуллин, постановление кабмина противоречит Конституции РФ, так как подобные ограничения могут вноситься только федеральным законом, которого на сегодняшний день нет.
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Суд в Приморье оставил без движения иск об отмене постановлений о QR-кодах
Поэтому истцы сочли данное решение кабмина незаконным и подлежащим отмене. Участвовали в заседании семеро из них и представляющий коллективный иск адвокат, повторившие свои доводы об отсутствии режима чрезвычайной ситуации и норм о QR-кодах на федеральном уровне.
Ответчики в свою очередь возразили, что введение ограничительных мероприятий в этой части предписано региональной власти.
Судья встал на их сторону: "Суд решил в удовлетворении административных исковых заявлений… отказать".
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Вчера, 19:33Распространение коронавируса
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Татарстан с 11 октября ввел QR-коды о вакцинации против COVID-19 для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания.
Позднее данное требование распространилось на посещение практически всех объектов, в том числе торговых центров и магазинов площадью более 150 квадратных метров, концертных залов, официальных культурных и спортивных мероприятий.
Согласно решению властей, с 22 ноября наличие QR-кодов стало обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте в республике.
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13 ноября, 12:00Инфографика
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Распространение коронавирусаQR-кодРеспублика Татарстан (Татарстан)ЯблокоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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