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"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать - РИА Новости, 07.12.2021
"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
Бренд Purina Pro Plan ("Пурина Про План") и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet (ООО "ВетГоспиталь" ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:30
2021-12-07T15:21
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животные
ветеринария
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Бренд Purina Pro Plan ("Пурина Про План") и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet (ООО "ВетГоспиталь" ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия развитию ветеринарии в России.По данным Института Purina, 83% владельцев домашних животных хотели бы получать от ветеринарного врача рекомендации по подбору питания для своего питомца, в то же время только 22% ветеринарных врачей их предоставляют. В случае включения лечебного питания в схемы лечения достигается более высокая эффективность назначенной терапии. Поэтому партнеры договорились об интеграции в лечебную практику специальных рационов в качестве поддерживающего или основного питания.Помимо этого, Pro Plan и Skolkovo Vet будут совместно работать над несколькими образовательными проектами на базе Института Purina, заниматься организацией программ повышения профессиональной квалификации для ветеринарных врачей, а также разработкой единых стандартов лечения домашних животных в России, в первую очередь, по таким направлениям, как нефрология, гастроэнтерология и дерматология.Сотрудничество со Skolkovo Vet является продолжением системной работы бренда Pro Plan с ведущими ветеринарными центрами в России. Благодаря реализации совместных образовательных проектов ежегодно более 3 тысяч ветеринарных врачей со всей России имеют возможность получить доступ к современным знаниям и технологиям в ветеринарной медицине.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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общество, новости компаний - экономика, животные, ветеринария, #партнерскийматериал, россия
Партнерский материал
13:30 07.12.2021 (обновлено: 15:21 07.12.2021)
 

"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать

© Фото : пресс служба PurinaВетгоспиталь Skolkovo Vet
Ветгоспиталь Skolkovo Vet - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс служба Purina
Бренд Purina Pro Plan ("Пурина Про План") и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet (ООО "ВетГоспиталь" ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия развитию ветеринарии в России.
По данным Института Purina, 83% владельцев домашних животных хотели бы получать от ветеринарного врача рекомендации по подбору питания для своего питомца, в то же время только 22% ветеринарных врачей их предоставляют. В случае включения лечебного питания в схемы лечения достигается более высокая эффективность назначенной терапии. Поэтому партнеры договорились об интеграции в лечебную практику специальных рационов в качестве поддерживающего или основного питания.
© Фото : пресс служба Purina"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
Пурина и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс служба Purina
"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
Помимо этого, Pro Plan и Skolkovo Vet будут совместно работать над несколькими образовательными проектами на базе Института Purina, заниматься организацией программ повышения профессиональной квалификации для ветеринарных врачей, а также разработкой единых стандартов лечения домашних животных в России, в первую очередь, по таким направлениям, как нефрология, гастроэнтерология и дерматология.
© Фото : пресс служба Purina"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
Пурина и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : пресс служба Purina
"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать
"На протяжении многих лет бренд Pro Plan инвестирует в развитие ветеринарной профессии в России путем обмена знаниями и распространения информации о новейших разработках и достижениях в ветеринарной медицине. Здоровье домашнего животного напрямую зависит от его питания, и для нас очень важно, что наш партнер Skolkovo Vet полностью разделяет это убеждение. Вместе мы будем доносить значимость и ценность правильно подобранного рациона питомцев, чтобы помочь домашним животным жить лучше и дольше", - говорит руководитель направления по развитию продаж специализированного канала "Нестле Пурина Петкер" Елена Шувалова.
Сотрудничество со Skolkovo Vet является продолжением системной работы бренда Pro Plan с ведущими ветеринарными центрами в России. Благодаря реализации совместных образовательных проектов ежегодно более 3 тысяч ветеринарных врачей со всей России имеют возможность получить доступ к современным знаниям и технологиям в ветеринарной медицине.
 
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