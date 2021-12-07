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"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать

"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать - РИА Новости, 07.12.2021

"Пурина" и ветгоспиталь Skolkovo Vet будут сотрудничать

Бренд Purina Pro Plan ("Пурина Про План") и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet (ООО "ВетГоспиталь" ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:30

2021-12-07T13:30

2021-12-07T15:21

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Бренд Purina Pro Plan ("Пурина Про План") и ветеринарный госпиталь Skolkovo Vet (ООО "ВетГоспиталь" ) подписали соглашение о сотрудничестве с целью содействия развитию ветеринарии в России.По данным Института Purina, 83% владельцев домашних животных хотели бы получать от ветеринарного врача рекомендации по подбору питания для своего питомца, в то же время только 22% ветеринарных врачей их предоставляют. В случае включения лечебного питания в схемы лечения достигается более высокая эффективность назначенной терапии. Поэтому партнеры договорились об интеграции в лечебную практику специальных рационов в качестве поддерживающего или основного питания.Помимо этого, Pro Plan и Skolkovo Vet будут совместно работать над несколькими образовательными проектами на базе Института Purina, заниматься организацией программ повышения профессиональной квалификации для ветеринарных врачей, а также разработкой единых стандартов лечения домашних животных в России, в первую очередь, по таким направлениям, как нефрология, гастроэнтерология и дерматология.Сотрудничество со Skolkovo Vet является продолжением системной работы бренда Pro Plan с ведущими ветеринарными центрами в России. Благодаря реализации совместных образовательных проектов ежегодно более 3 тысяч ветеринарных врачей со всей России имеют возможность получить доступ к современным знаниям и технологиям в ветеринарной медицине.

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