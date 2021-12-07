https://ria.ru/20211207/provokatsii-1762660921.html
Путин высказал Байдену озабоченность провокациями Киева против Донбасса
Путин высказал Байдену озабоченность провокациями Киева против Донбасса - РИА Новости, 07.12.2021
Путин высказал Байдену озабоченность провокациями Киева против Донбасса
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:26
2021-12-07T23:26
2021-12-07T23:27
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россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Джо Байденом высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - говорится в сообщении, распространенном по итогам переговоров лидеров, которые проходили по видеосвязи.
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в мире, киев, владимир путин, джо байден, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
23:26 07.12.2021 (обновлено: 23:27 07.12.2021)
Путин высказал Байдену озабоченность провокациями Киева против Донбасса
Президент Путин высказал Байдену озабоченность из-за провокаций Киева против Донбасса