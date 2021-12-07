https://ria.ru/20211207/prigovor-1762587339.html
Ростовчанке, зарубившей парализованного сожителя, дали восемь лет колонии
Ростовчанке, зарубившей парализованного сожителя, дали восемь лет колонии - РИА Новости, 07.12.2021
Ростовчанке, зарубившей парализованного сожителя, дали восемь лет колонии
Ростовский областной суд приговорил к восьми годам местную жительницу Наталью Панову, которая насмерть зарубила своего парализованного сожителя, сообщил... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:01
2021-12-07T16:01
2021-12-07T16:01
происшествия
ростов-на-дону
ростовский областной суд
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Ростовский областной суд приговорил к восьми годам местную жительницу Наталью Панову, которая насмерть зарубила своего парализованного сожителя, сообщил журналистам представитель прокуратуры региона.Убийство произошло в октябре прошлого года в квартире дома на бульваре Комарова в Ростове-на-Дону. Суд установил, что Панова около 120 раз ударила своего сожителя кухонным топориком, молотком и ножом. При этом мужчина был парализован после перенесенного инсульта. От ударов он скончался.Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии". "Суд приговорил Панову к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок один год", - сказал представитель ведомства. Приговор в законную силу еще не вступил.
https://ria.ru/20210806/opravdanie-1744706072.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, ростовский областной суд
Ростовчанке, зарубившей парализованного сожителя, дали восемь лет колонии
Жительнице Ростова-на-Дону, зарубившей парализованного сожителя, дали восемь лет колонии