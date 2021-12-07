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Костромская область
Костромская область
https://ria.ru/20211207/premiya-1762647968.html
В Костромской области учредят премию для молодых ученых
В Костромской области учредят премию для молодых ученых - РИА Новости, 07.12.2021
В Костромской области учредят премию для молодых ученых
Ежегодную премию для молодых ученых в сфере науки и инноваций учредят в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:45
2021-12-07T21:34
костромская область
технологии
республика татарстан (татарстан)
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 7 дек – РИА Новости. Ежегодную премию для молодых ученых в сфере науки и инноваций учредят в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников. Во вторник губернатор встретился с молодыми учеными Костромского госуниверситета. Студенты и аспиранты презентовали свои разработки, с главой региона они обсудили перспективы внедрения проектов в реальное производство.Ситников отметил, что предприятия и работодатели региона заинтересованы в молодых перспективных специалистах. "Я встречался с директорами крупных предприятий. У всех глаза горят на талантливую молодежь, на новые технологии, которые позволят снизить издержки производства. Задача – чтобы научные работы были востребованы на реальных производствах", - отметил глава региона.По данным администрации региона, в КГУ занимаются клональным микроразмножением ягодных культур и деревьев. Мощности лаборатории уже позволяют ежегодно производить до 200 тысяч саженцев. Из республики Татарстан поступают заказы на триплоидную осину, которая отличается быстрым ростом и устойчива к стволовой гнили. Сергей Ситников подчеркнул, что выращивание деревьев из пробирок может заинтересовать и лесопромышленный гигант региона – предприятие СВИСС КРОНО. Сырье ему потребуется для производства USB-плит.По мнению губернатора, широкий круг предприятий может заинтересовать еще одна разработка молодых ученых КГУ - экологически чистый биоразлагаемый композиционный материал. В его основе пластик из крахмала и волокна масляничного льна. При его сгорании не происходит выбросов в атмосферу, материал можно использовать в медицине, производстве детских товаров, пищевой промышленности."На встрече губернатор заявил, что в Костромской области будет учреждена ежегодная денежная премия в сфере науки и инноваций. Решения по присуждению новой премии будет принимать комиссия, в состав которой включат работодателей. Размер поощрения составит 100, 50 и 30 тысяч рублей. Документ и положение о премии планируется принять в феврале", - информирует администрация региона. Перед департаментами экономики и образования глава региона поставил задачу по содействию молодым ученым в практической реализации их проектов.
https://ria.ru/20211008/ryba-1753749105.html
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технологии, республика татарстан (татарстан), костромская область, сергей ситников
20:45 07.12.2021 (обновлено: 21:34 07.12.2021)
 
В Костромской области учредят премию для молодых ученых

В Костромской области учредят премию для молодых ученых в сфере науки и инноваций

© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкИпатьевский монастырь в Костроме
Ипатьевский монастырь в Костроме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Олег Смыслов
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КОСТРОМА, 7 дек – РИА Новости. Ежегодную премию для молодых ученых в сфере науки и инноваций учредят в Костромской области, заявил губернатор региона Сергей Ситников.
Во вторник губернатор встретился с молодыми учеными Костромского госуниверситета. Студенты и аспиранты презентовали свои разработки, с главой региона они обсудили перспективы внедрения проектов в реальное производство.
Ситников отметил, что предприятия и работодатели региона заинтересованы в молодых перспективных специалистах. "Я встречался с директорами крупных предприятий. У всех глаза горят на талантливую молодежь, на новые технологии, которые позволят снизить издержки производства. Задача – чтобы научные работы были востребованы на реальных производствах", - отметил глава региона.
По данным администрации региона, в КГУ занимаются клональным микроразмножением ягодных культур и деревьев. Мощности лаборатории уже позволяют ежегодно производить до 200 тысяч саженцев. Из республики Татарстан поступают заказы на триплоидную осину, которая отличается быстрым ростом и устойчива к стволовой гнили. Сергей Ситников подчеркнул, что выращивание деревьев из пробирок может заинтересовать и лесопромышленный гигант региона – предприятие СВИСС КРОНО. Сырье ему потребуется для производства USB-плит.
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По мнению губернатора, широкий круг предприятий может заинтересовать еще одна разработка молодых ученых КГУ - экологически чистый биоразлагаемый композиционный материал. В его основе пластик из крахмала и волокна масляничного льна. При его сгорании не происходит выбросов в атмосферу, материал можно использовать в медицине, производстве детских товаров, пищевой промышленности.
"На встрече губернатор заявил, что в Костромской области будет учреждена ежегодная денежная премия в сфере науки и инноваций. Решения по присуждению новой премии будет принимать комиссия, в состав которой включат работодателей. Размер поощрения составит 100, 50 и 30 тысяч рублей. Документ и положение о премии планируется принять в феврале", - информирует администрация региона. Перед департаментами экономики и образования глава региона поставил задачу по содействию молодым ученым в практической реализации их проектов.
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