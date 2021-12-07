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Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе
Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:33
2021-12-07T10:08
айсен николаев
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев."Безусловно, пожары этого года в Якутии – это драматическое событие, одно из очевидных последствий глобальных изменений климата. Такого жаркого и засушливого лета никогда раньше не было", - сказал Николаев.По его словам, 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи."Важно понимать, что с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться", - подчеркнул глава Якутии.На сегодняшний день, подчеркнул он, главная задача – организовать оперативное тушение возникающих лесных пожаров, потому что наиболее эффективно это делать в первые сутки после его начала.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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айсен николаев, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:33 07.12.2021 (обновлено: 10:08 07.12.2021)
 
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе

Глава Якутии Николаев: лесные пожары стали последствием глобального изменения климата

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео
Тушение лесных пожаров в Якутии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"Безусловно, пожары этого года в Якутии – это драматическое событие, одно из очевидных последствий глобальных изменений климата. Такого жаркого и засушливого лета никогда раньше не было", - сказал Николаев.
По его словам, 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи.
"Важно понимать, что с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться", - подчеркнул глава Якутии.
На сегодняшний день, подчеркнул он, главная задача – организовать оперативное тушение возникающих лесных пожаров, потому что наиболее эффективно это делать в первые сутки после его начала.
Читайте полный текст интервью >>
Лесные пожары в Якутии
11 августа, 21:00Инфографика
Лесные пожары в Якутии
 
Айсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Природные пожары в России
 
 
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