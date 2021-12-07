https://ria.ru/20211207/pozhary-1762498700.html

Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе

Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе

Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:33

2021-12-07T09:33

2021-12-07T10:08

айсен николаев

республика саха (якутия)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев."Безусловно, пожары этого года в Якутии – это драматическое событие, одно из очевидных последствий глобальных изменений климата. Такого жаркого и засушливого лета никогда раньше не было", - сказал Николаев.По его словам, 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи."Важно понимать, что с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться", - подчеркнул глава Якутии.На сегодняшний день, подчеркнул он, главная задача – организовать оперативное тушение возникающих лесных пожаров, потому что наиболее эффективно это делать в первые сутки после его начала.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210811/pozhar-1745391266.html

республика саха (якутия)

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айсен николаев, республика саха (якутия), природные пожары в россии