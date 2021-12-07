https://ria.ru/20211207/pozhary-1762498700.html
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе
Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:33
2021-12-07T09:33
2021-12-07T10:08
айсен николаев
республика саха (якутия)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Лесные пожары, охватившие Якутию этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев."Безусловно, пожары этого года в Якутии – это драматическое событие, одно из очевидных последствий глобальных изменений климата. Такого жаркого и засушливого лета никогда раньше не было", - сказал Николаев.По его словам, 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи."Важно понимать, что с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться", - подчеркнул глава Якутии.На сегодняшний день, подчеркнул он, главная задача – организовать оперативное тушение возникающих лесных пожаров, потому что наиболее эффективно это делать в первые сутки после его начала.Читайте полный текст интервью >>
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республика саха (якутия)
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РИА Новости
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айсен николаев, республика саха (якутия), природные пожары в россии
09:33 07.12.2021 (обновлено: 10:08 07.12.2021)
Глава Якутии назвал причину лесных пожаров в регионе
Глава Якутии Николаев: лесные пожары стали последствием глобального изменения климата
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева.
Лесные пожары, охватившие Якутию
этим летом, стали последствием глобального изменения климата на планете, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев
.
"Безусловно, пожары этого года в Якутии – это драматическое событие, одно из очевидных последствий глобальных изменений климата. Такого жаркого и засушливого лета никогда раньше не было", - сказал Николаев.
По его словам, 95% лесных пожаров на территории региона были вызваны не человеческим фактором, а грозами, которые особо опасны в условиях засухи.
"Важно понимать, что с потеплением климата пожарная ситуация в лесах будет становиться сложнее и к этому нужно готовиться", - подчеркнул глава Якутии.
На сегодняшний день, подчеркнул он, главная задача – организовать оперативное тушение возникающих лесных пожаров, потому что наиболее эффективно это делать в первые сутки после его начала.