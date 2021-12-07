https://ria.ru/20211207/pozhar-1762637148.html
В Истре работник склада погиб при пожаре
В Истре работник склада погиб при пожаре - РИА Новости, 07.12.2021
В Истре работник склада погиб при пожаре
Работник склада погиб при пожаре в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T19:07
2021-12-07T19:07
2021-12-07T19:07
происшествия
истра
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работник склада погиб при пожаре в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее областной главк МЧС России сообщал, что пожар на складе в подмосковной Истре локализован на площади 10 тысяч квадратных метров."Тело погибшего обнаружено на месте пожара на складе в подмосковной Истре. Это работник предприятия ООО "К-Флекс"", - сказал собеседник агентства.Подмосковный главк СК подтвердил гибель рабочего и сообщил об организации проверки.
https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Истре работник склада погиб при пожаре
Работник склада погиб при пожаре в подмосковной Истре