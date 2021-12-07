https://ria.ru/20211207/pozhar-1762637148.html

В Истре работник склада погиб при пожаре

В Истре работник склада погиб при пожаре - РИА Новости, 07.12.2021

В Истре работник склада погиб при пожаре

Работник склада погиб при пожаре в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T19:07

2021-12-07T19:07

2021-12-07T19:07

происшествия

истра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работник склада погиб при пожаре в подмосковной Истре, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее областной главк МЧС России сообщал, что пожар на складе в подмосковной Истре локализован на площади 10 тысяч квадратных метров."Тело погибшего обнаружено на месте пожара на складе в подмосковной Истре. Это работник предприятия ООО "К-Флекс"", - сказал собеседник агентства.Подмосковный главк СК подтвердил гибель рабочего и сообщил об организации проверки.

https://ria.ru/20211207/sklady-1762589607.html

истра

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, истра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия