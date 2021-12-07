https://ria.ru/20211207/potentsiya-1762450639.html

Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19

Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19

По мнению ученых, одно из проявлений постковидного синдрома — расстройство потенции. Авторы недавно опубликованной обзорной статьи подробно рассказывают, какие... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:00

2021-12-07T08:00

2021-12-07T11:04

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коронавирус covid-19

импотенция

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По мнению ученых, одно из проявлений постковидного синдрома — расстройство потенции. Авторы недавно опубликованной обзорной статьи подробно рассказывают, какие физиологические и психологические факторы влияют на нарушение эректильной функции. Именно ее они считают универсальным показателем здоровья мужчин, переболевших COVID-19.Постковидная слабостьМедики заметили: у некоторых мужчин, которые раньше не жаловались на проблемы с потенцией, после COVID-19 развивается эректильная дисфункция. Чтобы разобраться, в чем причина, итальянские ученые вместе с коллегами из Китая, Дании и Вьетнама проанализировали статьи на эту тему, опубликованные и индексированные в базах данных Scopus, PubMed и Google Scholar с начала 2020-го до июля 2021 года.Авторы пришли к выводу: расстройство потенции при COVID-19 связано с целым комплексом физиологических и психологических факторов. Специалисты считают, что практически любое вызванное коронавирусом респираторное, неврологическое, сердечно-сосудистое или эндокринное осложнение может негативно повлиять на мужское сексуальное здоровье.Например, известно, что при нехватке кислорода эректильная функция снижается. А у многих пациентов, перенесших ковид, через три месяца после выздоровления все еще есть проблемы с легкими. Кислородная недостаточность снижает производство оксида азота, необходимого для увеличения объема и отвердения полового члена.Кроме того, SARS-CoV-2 взаимодействует с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) и поражает клетки — в частности, эндотелиальные, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Из-за повреждения слизистой оболочки кровь перестает нормально поступать в ткани.Американские ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами установили, что коронавирус распространяется в эндотелиальных клетках мужского полового члена. Это негативно сказывается на снабжении полового органа кровью и, соответственно, на эректильной функции — ведь она напрямую зависит от целостности эндотелия.Долгосрочные эндокринные нарушения у пациентов с COVID-19 изучены в меньшей степени, чем легочные или сердечно-сосудистые. Однако есть свидетельства, что ACE2 экспрессируется в β-клетках поджелудочной железы и тестикулярных клетках. Ученые из Школы Миллера отмечают: иногда коронавирус проникает в ткань яичек, что может влиять на мужскую фертильность в целом. А итальянские исследователи установили, что при длительном течении ковида падает уровень тестостерона — гормона, отвечающего у мужчин за половую активность.Различные факторы усиливают друг друга. Так, французские ученые доказали, что у больных с более тяжелыми формами сосудистого поражения, включая острые тромбозы и тромбоэмболию легочной артерии, часто развивается и серьезная эндотелиальная дисфункция. А нарушение работы поджелудочной железы приводит к обострению диабета — как первого, так и второго типа. Связанные с этим эндокринные и метаболические изменения могут привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, полагают авторы обзора.Не только физиологияПомимо чисто физиологических, ученые выделяют несколько косвенных причин. Прежде всего это побочные действия лекарств. А также стресс из-за госпитализации и социально-экономических факторов, таких как вынужденная изоляция, страх увольнения и финансовые трудности.Некоторые препараты для лечения длительного ковида — например, бета-блокаторы и диуретики — ухудшают эректильную функцию. А ограничительные меры приводят к подавленному душевному состоянию и тревожности. Многие во время пандемии лишились работы. Те же, кто перешел на удаленку, столкнулись с малоподвижным образом жизни, нарушением привычного уклада, резким сокращением общения и депрессией. По мнению ученых, это неизбежно сказывается на мужском сексуальном здоровье.

https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html

https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html

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здоровье, биология, коронавирус covid-19, импотенция