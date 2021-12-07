Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211207/potentsiya-1762450639.html
Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19
Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19
По мнению ученых, одно из проявлений постковидного синдрома — расстройство потенции. Авторы недавно опубликованной обзорной статьи подробно рассказывают, какие... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:00
2021-12-07T11:04
наука
здоровье
биология
коронавирус covid-19
импотенция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762454407_0:299:3068:2025_1920x0_80_0_0_7cab4da82fd39f954efd51df503e2b1c.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По мнению ученых, одно из проявлений постковидного синдрома — расстройство потенции. Авторы недавно опубликованной обзорной статьи подробно рассказывают, какие физиологические и психологические факторы влияют на нарушение эректильной функции. Именно ее они считают универсальным показателем здоровья мужчин, переболевших COVID-19.Постковидная слабостьМедики заметили: у некоторых мужчин, которые раньше не жаловались на проблемы с потенцией, после COVID-19 развивается эректильная дисфункция. Чтобы разобраться, в чем причина, итальянские ученые вместе с коллегами из Китая, Дании и Вьетнама проанализировали статьи на эту тему, опубликованные и индексированные в базах данных Scopus, PubMed и Google Scholar с начала 2020-го до июля 2021 года.Авторы пришли к выводу: расстройство потенции при COVID-19 связано с целым комплексом физиологических и психологических факторов. Специалисты считают, что практически любое вызванное коронавирусом респираторное, неврологическое, сердечно-сосудистое или эндокринное осложнение может негативно повлиять на мужское сексуальное здоровье.Например, известно, что при нехватке кислорода эректильная функция снижается. А у многих пациентов, перенесших ковид, через три месяца после выздоровления все еще есть проблемы с легкими. Кислородная недостаточность снижает производство оксида азота, необходимого для увеличения объема и отвердения полового члена.Кроме того, SARS-CoV-2 взаимодействует с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) и поражает клетки — в частности, эндотелиальные, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Из-за повреждения слизистой оболочки кровь перестает нормально поступать в ткани.Американские ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами установили, что коронавирус распространяется в эндотелиальных клетках мужского полового члена. Это негативно сказывается на снабжении полового органа кровью и, соответственно, на эректильной функции — ведь она напрямую зависит от целостности эндотелия.Долгосрочные эндокринные нарушения у пациентов с COVID-19 изучены в меньшей степени, чем легочные или сердечно-сосудистые. Однако есть свидетельства, что ACE2 экспрессируется в β-клетках поджелудочной железы и тестикулярных клетках. Ученые из Школы Миллера отмечают: иногда коронавирус проникает в ткань яичек, что может влиять на мужскую фертильность в целом. А итальянские исследователи установили, что при длительном течении ковида падает уровень тестостерона — гормона, отвечающего у мужчин за половую активность.Различные факторы усиливают друг друга. Так, французские ученые доказали, что у больных с более тяжелыми формами сосудистого поражения, включая острые тромбозы и тромбоэмболию легочной артерии, часто развивается и серьезная эндотелиальная дисфункция. А нарушение работы поджелудочной железы приводит к обострению диабета — как первого, так и второго типа. Связанные с этим эндокринные и метаболические изменения могут привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, полагают авторы обзора.Не только физиологияПомимо чисто физиологических, ученые выделяют несколько косвенных причин. Прежде всего это побочные действия лекарств. А также стресс из-за госпитализации и социально-экономических факторов, таких как вынужденная изоляция, страх увольнения и финансовые трудности.Некоторые препараты для лечения длительного ковида — например, бета-блокаторы и диуретики — ухудшают эректильную функцию. А ограничительные меры приводят к подавленному душевному состоянию и тревожности. Многие во время пандемии лишились работы. Те же, кто перешел на удаленку, столкнулись с малоподвижным образом жизни, нарушением привычного уклада, резким сокращением общения и депрессией. По мнению ученых, это неизбежно сказывается на мужском сексуальном здоровье.
https://ria.ru/20211204/omikron-shtamm-1762089244.html
https://ria.ru/20211203/koronavirus-1761946177.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762454407_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10a20b1a2392f4f2f6c5defa5ee79455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье, биология, коронавирус covid-19, импотенция
08:00 07.12.2021 (обновлено: 11:04 07.12.2021)
 

Куда уходят силы. Ученые назвали самые неприятные последствия COVID-19

© Depositphotos / kosmos111 Эректильная дисфункция
Эректильная дисфункция - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Depositphotos / kosmos111
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По мнению ученых, одно из проявлений постковидного синдрома — расстройство потенции. Авторы недавно опубликованной обзорной статьи подробно рассказывают, какие физиологические и психологические факторы влияют на нарушение эректильной функции. Именно ее они считают универсальным показателем здоровья мужчин, переболевших COVID-19.

Постковидная слабость

Медики заметили: у некоторых мужчин, которые раньше не жаловались на проблемы с потенцией, после COVID-19 развивается эректильная дисфункция. Чтобы разобраться, в чем причина, итальянские ученые вместе с коллегами из Китая, Дании и Вьетнама проанализировали статьи на эту тему, опубликованные и индексированные в базах данных Scopus, PubMed и Google Scholar с начала 2020-го до июля 2021 года.
Авторы пришли к выводу: расстройство потенции при COVID-19 связано с целым комплексом физиологических и психологических факторов. Специалисты считают, что практически любое вызванное коронавирусом респираторное, неврологическое, сердечно-сосудистое или эндокринное осложнение может негативно повлиять на мужское сексуальное здоровье.
Например, известно, что при нехватке кислорода эректильная функция снижается. А у многих пациентов, перенесших ковид, через три месяца после выздоровления все еще есть проблемы с легкими. Кислородная недостаточность снижает производство оксида азота, необходимого для увеличения объема и отвердения полового члена.
У пациента взят мазок из горла для проверки на COVID-19 в Соуэто, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 08:00Наука
Ускользает от иммунитета. Ученые раскрыли свойства омикрон-штамма COVID-19
Кроме того, SARS-CoV-2 взаимодействует с рецептором ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) и поражает клетки — в частности, эндотелиальные, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Из-за повреждения слизистой оболочки кровь перестает нормально поступать в ткани.
Американские ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами установили, что коронавирус распространяется в эндотелиальных клетках мужского полового члена. Это негативно сказывается на снабжении полового органа кровью и, соответственно, на эректильной функции — ведь она напрямую зависит от целостности эндотелия.
Долгосрочные эндокринные нарушения у пациентов с COVID-19 изучены в меньшей степени, чем легочные или сердечно-сосудистые. Однако есть свидетельства, что ACE2 экспрессируется в β-клетках поджелудочной железы и тестикулярных клетках. Ученые из Школы Миллера отмечают: иногда коронавирус проникает в ткань яичек, что может влиять на мужскую фертильность в целом. А итальянские исследователи установили, что при длительном течении ковида падает уровень тестостерона — гормона, отвечающего у мужчин за половую активность.
Различные факторы усиливают друг друга. Так, французские ученые доказали, что у больных с более тяжелыми формами сосудистого поражения, включая острые тромбозы и тромбоэмболию легочной артерии, часто развивается и серьезная эндотелиальная дисфункция. А нарушение работы поджелудочной железы приводит к обострению диабета — как первого, так и второго типа. Связанные с этим эндокринные и метаболические изменения могут привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, полагают авторы обзора.
© Иллюстрация РИА НовостиПостковидная эректильная дисфункция — результат действия суммы физиологических и психологических факторов, связанных с COVID-19
Последствия COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Постковидная эректильная дисфункция — результат действия суммы физиологических и психологических факторов, связанных с COVID-19

Не только физиология

Помимо чисто физиологических, ученые выделяют несколько косвенных причин. Прежде всего это побочные действия лекарств. А также стресс из-за госпитализации и социально-экономических факторов, таких как вынужденная изоляция, страх увольнения и финансовые трудности.
Некоторые препараты для лечения длительного ковида — например, бета-блокаторы и диуретики — ухудшают эректильную функцию. А ограничительные меры приводят к подавленному душевному состоянию и тревожности. Многие во время пандемии лишились работы. Те же, кто перешел на удаленку, столкнулись с малоподвижным образом жизни, нарушением привычного уклада, резким сокращением общения и депрессией. По мнению ученых, это неизбежно сказывается на мужском сексуальном здоровье.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 06:16Наука
Российские ученые разработали лекарство от тревожности после COVID-19
 
НаукаЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19импотенция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ