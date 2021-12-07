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Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков
Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков - РИА Новости, 07.12.2021
Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков
Каждый четвертый ребенок в России получает дополнительную помощь государства, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
2021-12-07T12:56
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый четвертый ребенок в России получает дополнительную помощь государства, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Сейчас ежемесячно государственной поддержкой охвачено более 7,5 миллионов детей, то есть каждый четвертый ребенок получает дополнительную помощь от государства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Государственной думе.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия
Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков
Глава Минтруда Котяков: каждый четвертый ребенок в России получает помощь от государства