https://ria.ru/20211207/pomosch-1762540362.html

Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков

Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков - РИА Новости, 07.12.2021

Каждый четвертый ребенок в России получает госпомощь, заявил Котяков

Каждый четвертый ребенок в России получает дополнительную помощь государства, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:56

2021-12-07T12:56

2021-12-07T12:56

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Каждый четвертый ребенок в России получает дополнительную помощь государства, сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков."Сейчас ежемесячно государственной поддержкой охвачено более 7,5 миллионов детей, то есть каждый четвертый ребенок получает дополнительную помощь от государства", - сказал министр, выступая на правительственном часе в Государственной думе.

https://ria.ru/20210915/posobiya-1750115226.html

россия

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2021

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия