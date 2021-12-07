https://ria.ru/20211207/politsiya-1762594275.html
Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции
Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 07.12.2021
Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:25
2021-12-07T16:25
2021-12-07T16:47
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили.Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании в среду."Прошу поставить вопрос (рассмотрения законопроекта в третьем чтении) на повестку дня на завтра", - сказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев на пленарном заседании Госдумы во вторник."Возражений нет", - ответил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие, "если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию". Поправку, предлагающую установить, что полицейский могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", отклонили.Проектом закона, в частности, предлагается дать право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Предлагается также предоставить полицейским право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.Одной из поправок ко второму чтению рекомендуется исключить из проекта норму о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении и в установленном законодательством порядке.
https://ria.ru/20200521/1571775596.html
https://ria.ru/20181221/1548395123.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, россия
16:25 07.12.2021 (обновлено: 16:47 07.12.2021)
Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции
Госдума приняла во втором чтении резонансный законопроект о расширении полномочий полиции
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили.
Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании в среду.
"Прошу поставить вопрос (рассмотрения законопроекта в третьем чтении) на повестку дня на завтра", - сказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев на пленарном заседании Госдумы во вторник.
"Возражений нет", - ответил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Законопроект был принят Госдумой
в первом чтении в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие, "если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию". Поправку, предлагающую установить, что полицейский могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", отклонили.
Проектом закона, в частности, предлагается дать право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Предлагается также предоставить полицейским право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.
Одной из поправок ко второму чтению рекомендуется исключить из проекта норму о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении и в установленном законодательством порядке.