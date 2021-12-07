https://ria.ru/20211207/politsiya-1762594275.html

Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции

Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции - РИА Новости, 07.12.2021

Госдума приняла во втором чтении проект о расширении полномочий полиции

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:25

2021-12-07T16:25

2021-12-07T16:47

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении резонансный законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили.Законопроект будет рассмотрен в третьем чтении на заседании в среду."Прошу поставить вопрос (рассмотрения законопроекта в третьем чтении) на повестку дня на завтра", - сказал зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев на пленарном заседании Госдумы во вторник."Возражений нет", - ответил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2020 года. На сегодняшний день сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие, "если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию". Поправку, предлагающую установить, что полицейский могут применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции", отклонили.Проектом закона, в частности, предлагается дать право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также полицейским могут разрешить представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Так, закон "О полиции" дополняется статьей "Вскрытие транспортного средства". Полицейскому предоставляется право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.Предлагается также предоставить полицейским право проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.Одной из поправок ко второму чтению рекомендуется исключить из проекта норму о том, что полицейские не должны подлежать преследованию за действия, совершенные при исполнении и в установленном законодательством порядке.

https://ria.ru/20200521/1571775596.html

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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), госдума рф, россия