https://ria.ru/20211207/politseyskiy-1762509113.html

В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка

В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 07.12.2021

В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка

Майор полиции Владимир Пятыркин из Мордовии, который спас тонувшего в озере мальчика, будет награжден медалью, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:42

2021-12-07T10:42

2021-12-07T10:42

хорошие новости

происшествия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика мордовия

ирина волк

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Майор полиции Владимир Пятыркин из Мордовии, который спас тонувшего в озере мальчика, будет награжден медалью, сообщает МВД-Медиа.В выходной день сотрудник дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед. Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который находился по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Полицейский очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка. Вытащив его на берег, сотрудник полиции осмотрел и переодел его, после чего отвез домой и передал бабушке."Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции Пятыркина медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Благодаря грамотным действиям полицейского в экстремальной ситуации, его мужеству и отваге жизнь ребенка была спасена", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20211102/nagradili-1757458046.html

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происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, ирина волк, россия