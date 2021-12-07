Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211207/politseyskiy-1762509113.html
В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка
В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка - РИА Новости, 07.12.2021
В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка
Майор полиции Владимир Пятыркин из Мордовии, который спас тонувшего в озере мальчика, будет награжден медалью, сообщает МВД-Медиа. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:42
2021-12-07T10:42
хорошие новости
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
ирина волк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Майор полиции Владимир Пятыркин из Мордовии, который спас тонувшего в озере мальчика, будет награжден медалью, сообщает МВД-Медиа.В выходной день сотрудник дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед. Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который находился по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Полицейский очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка. Вытащив его на берег, сотрудник полиции осмотрел и переодел его, после чего отвез домой и передал бабушке."Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции Пятыркина медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Благодаря грамотным действиям полицейского в экстремальной ситуации, его мужеству и отваге жизнь ребенка была спасена", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20211102/nagradili-1757458046.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, ирина волк, россия
10:42 07.12.2021
 
В Мордовии наградят полицейского, спасшего провалившегося под лед ребенка

Майора полиции Пятыркина из Мордовии, спасшего провалившегося под лед школьника, наградят

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Майор полиции Владимир Пятыркин из Мордовии, который спас тонувшего в озере мальчика, будет награжден медалью, сообщает МВД-Медиа.
В выходной день сотрудник дежурной части межмуниципального отдела МВД России "Темниковский" Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед. Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который находился по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Полицейский очистил путь от снежной каши и доплыл до ребенка. Вытащив его на берег, сотрудник полиции осмотрел и переодел его, после чего отвез домой и передал бабушке.
"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении майора полиции Пятыркина медалью МВД России "За смелость во имя спасения". Благодаря грамотным действиям полицейского в экстремальной ситуации, его мужеству и отваге жизнь ребенка была спасена", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 21:27Хорошие новости
Полицейского, спасшего девушку из-под колес пьяного водителя, наградили
 
Хорошие новостиПроисшествияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика МордовияИрина ВолкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ