https://ria.ru/20211207/politika-1762548520.html

Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева

Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева - РИА Новости, 07.12.2021

Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экзальтированными и лишенными здравого подхода высказывания из Вашингтона про поддержку Киева в случае... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:24

2021-12-07T13:24

2021-12-07T13:40

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экзальтированными и лишенными здравого подхода высказывания из Вашингтона про поддержку Киева в случае "агрессии" РФ.Ранее представитель американской администрации сообщил, что США в случае "вторжения" России на Украину могут оказать военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО."Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Эти заявления такие экзальтированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211206/napryazhenie-1762475723.html

киев

вашингтон (город)

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в мире, киев, вашингтон (город), дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, сша, нато