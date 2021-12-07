https://ria.ru/20211207/politika-1762548520.html
Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева
Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева - РИА Новости, 07.12.2021
Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экзальтированными и лишенными здравого подхода высказывания из Вашингтона про поддержку Киева в случае... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:24
2021-12-07T13:24
2021-12-07T13:40
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дмитрий песков
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россия
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нато
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экзальтированными и лишенными здравого подхода высказывания из Вашингтона про поддержку Киева в случае "агрессии" РФ.Ранее представитель американской администрации сообщил, что США в случае "вторжения" России на Украину могут оказать военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО."Очень много эмоциональных заявлений в последние дни. Эти заявления такие экзальтированные, они лишены здравого подхода", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211206/napryazhenie-1762475723.html
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в мире, киев, вашингтон (город), дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия, сша, нато
13:24 07.12.2021 (обновлено: 13:40 07.12.2021)
Песков прокомментировал высказывания из Вашингтона в поддержку Киева
Пресс-секретарь президента Песков раскритиковал высказывания из США в поддержку Киева