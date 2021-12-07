https://ria.ru/20211207/polikliniki-1762567226.html

Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов

Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов - РИА Новости, 07.12.2021

Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области решено возобновить в поликлиниках региона работу физиотерапевтических отделений, массажных... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:53

2021-12-07T14:53

2021-12-07T14:53

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области решено возобновить в поликлиниках региона работу физиотерапевтических отделений, массажных кабинетов, залов лечебной физкультуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что работа профилактических и реабилитационных отделений в медучреждениях области была приостановлена в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Персонал отделений был направлен на работы с ковидными больными.Сейчас в регионе отмечают улучшение ситуации. По данным областного управления здравоохранения, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Более чем на 15% сократилось количество летальных исходов от коронавируса. Вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, благодаря чему решено сократить коечный фонд в ковидных госпиталях с 3,1 тысячи мест до 1,7 тысяч. Освободившиеся места будут переоборудованы для организации работы терапевтических и хирургических отделений.По словам главы региона, ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая.

https://ria.ru/20211207/fudkort-1762505759.html

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игорь артамонов, коронавирус в россии