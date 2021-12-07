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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211207/polikliniki-1762567226.html
Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов
Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов - РИА Новости, 07.12.2021
Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области решено возобновить в поликлиниках региона работу физиотерапевтических отделений, массажных... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:53
2021-12-07T14:53
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области решено возобновить в поликлиниках региона работу физиотерапевтических отделений, массажных кабинетов, залов лечебной физкультуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он напомнил, что работа профилактических и реабилитационных отделений в медучреждениях области была приостановлена в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Персонал отделений был направлен на работы с ковидными больными.Сейчас в регионе отмечают улучшение ситуации. По данным областного управления здравоохранения, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Более чем на 15% сократилось количество летальных исходов от коронавируса. Вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, благодаря чему решено сократить коечный фонд в ковидных госпиталях с 3,1 тысячи мест до 1,7 тысяч. Освободившиеся места будут переоборудованы для организации работы терапевтических и хирургических отделений.По словам главы региона, ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
14:53 07.12.2021
 

Липецкие поликлиники возобновляют работу закрытых из-за COVID-19 кабинетов

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Липецкой области решено возобновить в поликлиниках региона работу физиотерапевтических отделений, массажных кабинетов, залов лечебной физкультуры, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он напомнил, что работа профилактических и реабилитационных отделений в медучреждениях области была приостановлена в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Персонал отделений был направлен на работы с ковидными больными.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
10:27Липецкая область
В Липецкой области могут возобновить работу фудкорты
Сейчас в регионе отмечают улучшение ситуации. По данным областного управления здравоохранения, за последние несколько недель темпы роста заболеваемости уменьшились на 20%, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы. Более чем на 15% сократилось количество летальных исходов от коронавируса. Вдвое снизилась численность больных, нуждающихся в стационарном лечении, благодаря чему решено сократить коечный фонд в ковидных госпиталях с 3,1 тысячи мест до 1,7 тысяч. Освободившиеся места будут переоборудованы для организации работы терапевтических и хирургических отделений.
По словам главы региона, ситуация с коронавирусом в регионе непростая, но управляемая.
"Наша задача сейчас тщательно следить за обстановкой, соблюдать все принятые меры по борьбе с ковидом и, главное, активно продолжать вакцинацию для создания в регионе коллективного иммунитета", - сказал Игорь Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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