https://ria.ru/20211207/poklonskaya-1762559425.html

Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской - РИА Новости, 07.12.2021

Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:15

2021-12-07T14:15

2021-12-07T18:01

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КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции. "Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. — Прим. ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали там. Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.В Москве заявляли, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев действительно связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто", на которую не следует обращать внимания.Сама экс-прокурор, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко "упаковать" ее в киевский СИЗО, с иронией предложила "равняться" на таких людей, как он. Она отметила, что "если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживем по-другому!".Дипломат подчеркнула, что все годы службы честно делала свою работу, но на нее обижено много людей, так как она "по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз".

https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html

https://ria.ru/20211026/poklonskaya-1756343947.html

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украина, наталья поклонская, в мире, кабо-верде, россия