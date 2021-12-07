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Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской - РИА Новости, 07.12.2021
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:15
2021-12-07T18:01
украина
наталья поклонская
в мире
кабо-верде
россия
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КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции. "Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. — Прим. ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали там. Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.В Москве заявляли, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев действительно связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто", на которую не следует обращать внимания.Сама экс-прокурор, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко "упаковать" ее в киевский СИЗО, с иронией предложила "равняться" на таких людей, как он. Она отметила, что "если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживем по-другому!".Дипломат подчеркнула, что все годы службы честно делала свою работу, но на нее обижено много людей, так как она "по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз".
https://ria.ru/20211015/kabo-verde-1754796775.html
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украина, наталья поклонская, в мире, кабо-верде, россия
14:15 07.12.2021 (обновлено: 18:01 07.12.2021)
 
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской

Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании посла России на Кабо-Верде Поклонской

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции.
"Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. — Прим. ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали там.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 18:32
Источник в МИД Кабо-Верде рассказал о звонке из Киева по поводу Поклонской
Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.
В Москве заявляли, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев действительно связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто", на которую не следует обращать внимания.
Сама экс-прокурор, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко "упаковать" ее в киевский СИЗО, с иронией предложила "равняться" на таких людей, как он. Она отметила, что "если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживем по-другому!".
Дипломат подчеркнула, что все годы службы честно делала свою работу, но на нее обижено много людей, так как она "по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз".
Наталья Поклонская в дипломатической форме МИД России - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 16:41
Кулеба пообещал привлечь Поклонскую к ответственности
 
УкраинаНаталья ПоклонскаяВ миреКабо-ВердеРоссия
 
 
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