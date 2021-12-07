14:15 07.12.2021 (обновлено: 18:01 07.12.2021)
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Поклонской
Украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании посла России на Кабо-Верде Поклонской
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Киевский апелляционный суд разрешил задержать экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе инстанции.
"Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. — Прим. ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали там.
Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов предложил подготовить документы для экстрадиции российского дипломата. Пресс-секретарь МИД Олег Николенко, в свою очередь, сообщил, что ведомство уже обратилось к властям африканской страны по поводу "преступной деятельности" Поклонской, обвинив ее в госизмене.
В Москве заявляли, что новая должность политика "не имеет никакого отношения к Украине", и напомнили о ее "абсолютном иммунитете". Источник во внешнеполитическом ведомстве Кабо-Верде рассказал РИА Новости, что Киев действительно связывался с местными властями по поводу Поклонской, но шансов добиться ее выдачи нет. По словам собеседника агентства, "это шутка просто", на которую не следует обращать внимания.
Сама экс-прокурор, комментируя угрозы депутата Верховной рады Алексея Гончаренко "упаковать" ее в киевский СИЗО, с иронией предложила "равняться" на таких людей, как он. Она отметила, что "если все будут так, как он, любить свою родину, тогда ведь и заживем по-другому!".
Дипломат подчеркнула, что все годы службы честно делала свою работу, но на нее обижено много людей, так как она "по совести всегда ее выполняла, рисковала и не боялась угроз".
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