https://ria.ru/20211207/pokholodanie-1762568611.html

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания - РИА Новости, 07.12.2021

Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания

Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, сообщает портал центра погоды "Фобос". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:12

2021-12-07T15:12

2021-12-07T20:30

москва

центр "фобос"

погода

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, сообщает портал центра погоды "Фобос". Температура начнет резко снижаться в ночь на среду и уже к вечеру 8 декабря может достигнуть минус девяти градусов."Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада вдоль восточных границ Подмосковья и поспособствует усилению морозов", — сказано в публикации.В ночь на четверг будет уже около минус десяти, а "апогей похолодания" придется на пятницу — до минус 17 в столице, до минус 20 по области.В субботу все еще будет морозно, а в воскресенье холода начнут спадать и может потеплеть до комфортных минус двух-четырех.В понедельник температура подрастет еще на градус, местами возможен небольшой снег.

https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье)