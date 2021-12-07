https://ria.ru/20211207/pokholodanie-1762568611.html
Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания
Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания - РИА Новости, 07.12.2021
Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания
Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, сообщает портал центра погоды "Фобос". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:12
2021-12-07T15:12
2021-12-07T20:30
москва
центр "фобос"
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, сообщает портал центра погоды "Фобос". Температура начнет резко снижаться в ночь на среду и уже к вечеру 8 декабря может достигнуть минус девяти градусов."Дальше в дело вступит очередное ядро скандинавского антициклона, которое будет смещаться с северо-запада вдоль восточных границ Подмосковья и поспособствует усилению морозов", — сказано в публикации.В ночь на четверг будет уже около минус десяти, а "апогей похолодания" придется на пятницу — до минус 17 в столице, до минус 20 по области.В субботу все еще будет морозно, а в воскресенье холода начнут спадать и может потеплеть до комфортных минус двух-четырех.В понедельник температура подрастет еще на градус, местами возможен небольшой снег.
https://ria.ru/20211205/sneg-1762249020.html
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москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье)
15:12 07.12.2021 (обновлено: 20:30 07.12.2021)
Синоптики рассказали, когда в Москве наступит апогей похолодания
Центр "Фобос": в пятницу температура в Москве опустится до минус 15-17 градусов