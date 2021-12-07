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Спасатели продолжают поиск погибших на шахте "Листвяжная"
Спасатели продолжают поиск погибших на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 07.12.2021
Спасатели продолжают поиск погибших на шахте "Листвяжная"
Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжаются, не обследованы 890 метров горных выработок, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T07:12
2021-12-07T07:12
2021-12-07T07:12
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжаются, не обследованы 890 метров горных выработок, сообщили в пресс-службе МЧС России.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек."Поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжаются... Необследованными остаются 890 метров горных выработок", - говорится в сообщении.Уточняется, что работы по откачке воды, отбору проб воздуха, восстановлению вентиляционных сооружений ведутся круглосуточно. Газовая обстановка остается стабильной.По данным МЧС, в смену работают от четырех до шести отделений горноспасателей.
https://ria.ru/20211206/shakhta-1762344358.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Спасатели продолжают поиск погибших на шахте "Листвяжная"
Спасатели продолжают поиск погибших на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области