https://ria.ru/20211207/podrostok-1762643540.html

СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой

СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой - РИА Новости, 07.12.2021

СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой

Следователи готовят документы для обжалования решения суда, который не стал арестовывать16-летнего подростка, задержанного со взрывчаткой и обрезом в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:00

2021-12-07T20:00

2021-12-07T20:00

происшествия

ярославская область

рыбинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

telegram (приложение)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следователи готовят документы для обжалования решения суда, который не стал арестовывать16-летнего подростка, задержанного со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте подростка, освободив его в зале суда."Шестнадцатилетнему подозреваемому избрана подписка о невыезде. В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжалования принятого судом решения", - говорится в сообщении.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762500483.html

ярославская область

рыбинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия