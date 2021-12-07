https://ria.ru/20211207/podrostok-1762643540.html
СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой
СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой - РИА Новости, 07.12.2021
СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой
Следователи готовят документы для обжалования решения суда, который не стал арестовывать16-летнего подростка, задержанного со взрывчаткой и обрезом в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:00
2021-12-07T20:00
2021-12-07T20:00
происшествия
ярославская область
рыбинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Следователи готовят документы для обжалования решения суда, который не стал арестовывать16-летнего подростка, задержанного со взрывчаткой и обрезом в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее сообщалось, что Кировский суд Ярославля отказал следствию в удовлетворении ходатайства об аресте подростка, освободив его в зале суда."Шестнадцатилетнему подозреваемому избрана подписка о невыезде. В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжалования принятого судом решения", - говорится в сообщении.Как сообщали СК и ФСБ, 16-летний житель Рыбинского района до 5 декабря состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к насильственным акциям против власти и органов правопорядка. Чтобы реализовать план, подросток дома в поселке Каменки самостоятельно изготовил взрывчатку – сейчас она изъята. У юноши также нашли обрез охотничьего ружья и боеприпасы.По данным следствия, анархист планировал "совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе".
https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762500483.html
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происшествия, ярославская область, рыбинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), россия
СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой
СК обжалует решение не арестовывать подростка, задержанного со взрывчаткой под Ярославлем