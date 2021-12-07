В Белоруссии разрешили продажу пиротехники
В Белоруссии отменили запрет на продажу пиротехники, введенный в августе 2020 года
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Правительство Белоруссии отменило запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был введен в августе 2020 года на фоне протестов после президентских выборов, следует из постановления Совета министров, опубликованного во вторник на национальном правовом интернет-портале.
"Признать утратившими силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 года № 475 "Об обороте пиротехнических изделий", - говорится в постановлении. Данный документ устанавливал с 12 августа 2020 года запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В первые дни протесты сопровождались столкновениями протестующих и силовиков, протестующие в том числе бросали в сторону силовиков пиротехнические изделия.
КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
12 августа 2020, 09:22Протесты в БелоруссииВ Белоруссии запретили продажу пиротехники