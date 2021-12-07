https://ria.ru/20211207/pirotekhnika-1762502317.html

В Белоруссии разрешили продажу пиротехники

В Белоруссии разрешили продажу пиротехники - РИА Новости, 07.12.2021

В Белоруссии разрешили продажу пиротехники

Правительство Белоруссии отменило запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был введен в августе 2020 года на фоне протестов... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:04

2021-12-07T10:04

2021-12-07T10:04

в мире

пиротехника

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Правительство Белоруссии отменило запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был введен в августе 2020 года на фоне протестов после президентских выборов, следует из постановления Совета министров, опубликованного во вторник на национальном правовом интернет-портале.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В первые дни протесты сопровождались столкновениями протестующих и силовиков, протестующие в том числе бросали в сторону силовиков пиротехнические изделия.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20200812/1575677016.html

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в мире, пиротехника, белоруссия, александр лукашенко