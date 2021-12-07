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Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова

Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова - РИА Новости, 07.12.2021

Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова

9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Готовность служб Комплекса городского хозяйства к зиме и планы на 2022 год".

2021-12-07T14:29

2021-12-07T14:29

2021-12-07T14:29

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Задать вопросКак город пережил первые рекордные снегопады? Как коммунальные службы будут работать зимой? Каков резерв систем жизнеобеспечения Москвы? Какие улицы и парки планируется благоустроить? Как идет реализация крупнейших городских программ, в том числе по капремонту многоквартирных домов, озеленению и раздельному сбору мусора?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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