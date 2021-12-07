Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова
9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Готовность служб Комплекса городского хозяйства к зиме и планы на 2022 год".
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Как город пережил первые рекордные снегопады? Как коммунальные службы будут работать зимой? Каков резерв систем жизнеобеспечения Москвы? Какие улицы и парки планируется благоустроить? Как идет реализация крупнейших городских программ, в том числе по капремонту многоквартирных домов, озеленению и раздельному сбору мусора?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Как город пережил первые рекордные снегопады? Как коммунальные службы будут работать зимой? Каков резерв систем жизнеобеспечения Москвы? Какие улицы и парки планируется благоустроить? Как идет реализация крупнейших городских программ, в том числе по капремонту многоквартирных домов, озеленению и раздельному сбору мусора?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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