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Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова
Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова - РИА Новости, 07.12.2021
Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова
9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Готовность служб Комплекса городского хозяйства к зиме и планы на 2022 год".
2021-12-07T14:29
2021-12-07T14:29
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Задать вопросКак город пережил первые рекордные снегопады? Как коммунальные службы будут работать зимой? Каков резерв систем жизнеобеспечения Москвы? Какие улицы и парки планируется благоустроить? Как идет реализация крупнейших городских программ, в том числе по капремонту многоквартирных домов, озеленению и раздельному сбору мусора?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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14:29 07.12.2021
 

Онлайн-конференция заммэра Москвы Петра Бирюкова

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9 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра БИРЮКОВА на тему: "Готовность служб Комплекса городского хозяйства к зиме и планы на 2022 год".
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Как город пережил первые рекордные снегопады? Как коммунальные службы будут работать зимой? Каков резерв систем жизнеобеспечения Москвы? Какие улицы и парки планируется благоустроить? Как идет реализация крупнейших городских программ, в том числе по капремонту многоквартирных домов, озеленению и раздельному сбору мусора?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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