https://ria.ru/20211207/peregovory-1762658297.html

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Байдена

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Байдена - РИА Новости, 07.12.2021

В Кремле рассказали о переговорах Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена носили откровенный и деловой характер, рассказали в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T22:56

2021-12-07T22:56

2021-12-07T23:51

в мире

сша

владимир путин

джо байден

россия

иран

вена

нато

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена носили откровенный и деловой характер, рассказали в пресс-службе Кремля."Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты" , — говорится в сообщении по итогам встречи.Лидеры вспомнили о союзничестве стран в годы Второй мировой и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы нельзя забывать, а само союзничество должно служить примером для работы в современных реалиях.Ситуация вокруг УкраиныБайден обратил внимание на "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкции, которые США и их союзники могут применить при дальнейшей эскалации обстановки.Гарантии со стороны НАТОПутин также подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.СВПД по Ирану"Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках", — рассказали в пресс-службе.Президенты выразили надежду на то, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по СВПД позволят выйти на приемлемые для всех решения.Работа дипломатовКак указали президенты, двустороннее сотрудничество "по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии", что проявляется, в частности, в сложностях, которые испытывают в работе урезанные диппредставительства обеих стран."Владимир Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", — сказано в сообщении.КиберпреступностьПутин и Байден также выразили готовность продолжать взаимодействие по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи и продолжались около двух часов. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.

https://ria.ru/20211207/deeskalatsiya-1762651124.html

сша

россия

иран

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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет. 2021-12-07T22:56 true PT0M33S

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия, иран, вена, нато, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)