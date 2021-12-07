https://ria.ru/20211207/peregovory-1762645391.html
Переговоры Путина и Байдена завершились
Переговоры Путина и Байдена завершились - РИА Новости, 07.12.2021
Переговоры Путина и Байдена завершились
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T20:13
2021-12-07T20:13
2021-12-07T21:14
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная беседа, при этом никаких прорывов в Кремле от нее не ожидают.Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года. Общение проходит на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.
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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет.
2021-12-07T20:13
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в мире, сша, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
20:13 07.12.2021 (обновлено: 21:14 07.12.2021)
Переговоры Путина и Байдена завершились
Переговоры президентов России и США Путина и Байдена завершились