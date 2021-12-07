https://ria.ru/20211207/peregovory-1762645391.html

Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры Путина и Байдена завершились - РИА Новости, 07.12.2021

Переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T20:13

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в мире

сша

женева (город)

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, они продлились два часа.Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная беседа, при этом никаких прорывов в Кремле от нее не ожидают.Это вторая встреча лидеров двух стран. Первые переговоры прошли в очном формате в Женеве в июне этого года. Общение проходит на фоне обострения противоречий: Запад обвиняет Москву в планировании "вторжения" на Украину и обсуждает возможность введения новых санкций. В России все претензии отвергают.

https://ria.ru/20211207/summit-1762425741.html

сша

женева (город)

россия

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Первые кадры онлайн-саммита Путина и Байдена Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по видеосвязи, они проходят тет-а-тет. 2021-12-07T20:13 true PT0M33S

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в мире, сша, женева (город), владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия