https://ria.ru/20211207/peregovory-1762538639.html
Путин проведет переговоры с премьером Греции
Путин проведет переговоры с премьером Греции - РИА Новости, 07.12.2021
Путин проведет переговоры с премьером Греции
Президент России Владимир Путин 8 декабря проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обсудят сотрудничество в экономической,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:49
2021-12-07T12:49
2021-12-07T12:56
в мире
греция
владимир путин
кириакос мицотакис
россия
сочи
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 декабря проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обсудят сотрудничество в экономической, политической и культурной сферах, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого декабря в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.
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в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия, сочи
12:49 07.12.2021 (обновлено: 12:56 07.12.2021)
Путин проведет переговоры с премьером Греции
Президент Путин проведет переговоры с премьером Греции Мицотакисом 8 декабря в Сочи