https://ria.ru/20211207/peregovory-1762538639.html

Путин проведет переговоры с премьером Греции

Путин проведет переговоры с премьером Греции - РИА Новости, 07.12.2021

Путин проведет переговоры с премьером Греции

Президент России Владимир Путин 8 декабря проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обсудят сотрудничество в экономической,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:49

2021-12-07T12:49

2021-12-07T12:56

в мире

греция

владимир путин

кириакос мицотакис

россия

сочи

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 8 декабря проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обсудят сотрудничество в экономической, политической и культурной сферах, сообщает пресс-служба Кремля."Восьмого декабря в Сочи состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Греческой Республики Кириакосом Мицотакисом. Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211129/rossiya-1761275142.html

греция

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в мире, греция, владимир путин, кириакос мицотакис, россия, сочи