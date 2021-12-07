https://ria.ru/20211207/peregovory-1762480956.html

Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины

Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 07.12.2021

Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины

Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках "нормандского формата", сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:07

2021-12-07T02:07

2021-12-07T02:48

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

россия

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках "нормандского формата", сообщает Елисейский дворец."В понедельник президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры с главами государств и правительств формата Quint (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания). Пять глав государств и правительств поделились "анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится коммюнике Елисейского дворца."Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках "нормандского формата" под эгидой Франции и Германии", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20211207/napryazhennost-1762480419.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, россия