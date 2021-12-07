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Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины - РИА Новости, 07.12.2021
Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины
Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках "нормандского формата", сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T02:07
2021-12-07T02:48
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках "нормандского формата", сообщает Елисейский дворец."В понедельник президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры с главами государств и правительств формата Quint (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания). Пять глав государств и правительств поделились "анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится коммюнике Елисейского дворца."Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках "нормандского формата" под эгидой Франции и Германии", - отмечается в документе.
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, россия
02:07 07.12.2021 (обновлено: 02:48 07.12.2021)
 
Запад выступил за возобновление переговоров России и Украины

США и четыре страны Европы выступили за возобновление переговоров в "нормандском формате"

© AFP 2021 / Vasily MaximovВид на центр Донецка
Вид на центр Донецка - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / Vasily Maximov
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Главы Франции, ФРГ, США, Италии и Великобритании заявили о необходимости возобновления Москвой переговоров с Киевом в рамках "нормандского формата", сообщает Елисейский дворец.
"В понедельник президент республики (Эммануэль Макрон) провел переговоры с главами государств и правительств формата Quint (Германия, США, Франция, Италия, Великобритания). Пять глав государств и правительств поделились "анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится коммюнике Елисейского дворца.
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"Они напомнили о необходимости возобновления Россией переговоров с Украиной в рамках "нормандского формата" под эгидой Франции и Германии", - отмечается в документе.
 
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