https://ria.ru/20211207/pandemiya-1762573126.html
Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией
Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией - РИА Новости, 07.12.2021
Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией
Правительство России завершает работу над новым планом действий по борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:19
2021-12-07T15:19
2021-12-07T15:34
общество
михаил мишустин
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство России завершает работу над новым планом действий по борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включая не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.
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15:19 07.12.2021 (обновлено: 15:34 07.12.2021)
Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией
Премьер Мишустин: правительство завершает работу над планом действий по борьбе с пандемией