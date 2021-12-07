https://ria.ru/20211207/pandemiya-1762573126.html

Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией

Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией - РИА Новости, 07.12.2021

Правительство завершает работу над новым планом по борьбе с пандемией

Правительство России завершает работу над новым планом действий по борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:19

2021-12-07T15:19

2021-12-07T15:34

общество

михаил мишустин

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство России завершает работу над новым планом действий по борьбе с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включая не только санитарно-эпидемиологические меры, но и комплексные решения для защиты здоровья граждан", - сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762574891.html

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