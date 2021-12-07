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Религия
https://ria.ru/20211207/palomnik-1762493453.html
Паломники в Мекку должны будут пройти карантин
Паломники в Мекку должны будут пройти карантин - РИА Новости, 07.12.2021
Паломники в Мекку должны будут пройти карантин
Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:38
2021-12-07T08:38
религия
мекка
медина
рушан аббясов
новости - туризм
российский фонд прямых инвестиций
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.Ранее Аббясов отметил, что пока регулярных рейсов из России в Саудовскую Аравию нет, но "будут чартеры и рейсы через третьи страны", а обычный десятидневный тур, по его прогнозам, будет стоить от полутора тысяч долларов."Паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов возьмут ПЦР-тест, третьи сутки – чтобы получить результат теста. Если он отрицательный – можно совершать паломничество", - сказал Аббясов.Сейчас, отмечает он, власти королевства не требуют соблюдать социальную дистанцию, например, в Заповедной мечети (где верующие совершают обряд умры) уже убрали разметку, "а вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно". Также, по его словам, паломнику предложат скачать специальное приложение, указать в нем паспортные данные, сведения о вакцинации и время прилета."Позже через него нужно записаться на умру. Для обряда дается три часа, можно выбрать время. Если на определенный период записалось слишком много паломников, предложат выбрать другое время. Но пока народу немного, сейчас обряд можно комфортно совершить в течение одного дня", - пояснил муфтий, который сам совершил умру несколько недель назад, когда был в Саудовской Аравии в составе официальной делегации.Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.
https://ria.ru/20211103/test-1757602174.html
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мекка, медина, рушан аббясов, новости - туризм, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии
08:38 07.12.2021
 
Паломники в Мекку должны будут пройти карантин

Паломники в Мекку должны будут пройти карантин и скачать специальное приложение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Паломники, пребывающие в Саудовскую Аравию для поклонения святыням ислама в Мекке, должны будут пройти карантин в гостинице, сдать ПЦР-тест и скачать специальное приложение, чтобы выбрать время посещения Заповедной мечети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что власти Саудовской Аравии разрешили с 1 января 2022 года въезд в страну вакцинированным двумя дозами "Спутника V" - это позволит совершить паломничество к святыням ислама в городах Мекка и Медина. Паломникам предстоит сдать ПЦР-тест и пройти 48-часовой карантин, подчеркнули в фонде.
Ранее Аббясов отметил, что пока регулярных рейсов из России в Саудовскую Аравию нет, но "будут чартеры и рейсы через третьи страны", а обычный десятидневный тур, по его прогнозам, будет стоить от полутора тысяч долларов.
"Паломник по прибытии должен пройти трехдневный карантин в гостинице, поэтому нужно снять номер на три дня и заказать трехразовое питание. Через 48 часов возьмут ПЦР-тест, третьи сутки – чтобы получить результат теста. Если он отрицательный – можно совершать паломничество", - сказал Аббясов.
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Сейчас, отмечает он, власти королевства не требуют соблюдать социальную дистанцию, например, в Заповедной мечети (где верующие совершают обряд умры) уже убрали разметку, "а вот маску в общественных местах и во время умры носить нужно". Также, по его словам, паломнику предложат скачать специальное приложение, указать в нем паспортные данные, сведения о вакцинации и время прилета.
"Позже через него нужно записаться на умру. Для обряда дается три часа, можно выбрать время. Если на определенный период записалось слишком много паломников, предложат выбрать другое время. Но пока народу немного, сейчас обряд можно комфортно совершить в течение одного дня", - пояснил муфтий, который сам совершил умру несколько недель назад, когда был в Саудовской Аравии в составе официальной делегации.
Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке, Саудовской Аравии. Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле. Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое "малое" паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.
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