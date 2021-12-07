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В Москве за три часа выпало около двух миллиметров осадков
В Москве за три часа выпало около двух миллиметров осадков - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве за три часа выпало около двух миллиметров осадков
За три часа в среднем по Москве выпало 2 миллиметра осадков, на юге столицы – до 5 миллиметров, сообщает во вторник портал "Метеоновости". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:11
2021-12-07T13:11
2021-12-07T13:11
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погода
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За три часа в среднем по Москве выпало 2 миллиметра осадков, на юге столицы – до 5 миллиметров, сообщает во вторник портал "Метеоновости"."В 12 часов влияние южного циклона в столичном регионе сохраняется, атмосферное давление продолжает понижаться, температура воздуха пока остается отрицательной, сыплет снег. За три часа на город в среднем выпало 2 миллиметра осадков, на юге столицы – до 5 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что к 15 часам температура на короткое время приблизится к 0 градусов, снегопад различной интенсивности продолжится.
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общество, москва, погода
В Москве за три часа выпало около двух миллиметров осадков
В Москве за три часа выпало около двух миллиметров осадков, на юге — до пяти миллиметров