Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/oruzhie-1762600436.html
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия - РИА Новости, 07.12.2021
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия
Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:49
2021-12-07T16:58
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
общество
москва
кирилл кабанов
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_0:470:2791:2040_1920x0_80_0_0_deeb15592b6349c8010fbc59f0e7d5a7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для других, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое", - сказал Кабанов РИА Новости, комментируя случай со стрельбой в МФЦ в Москве. По его мнению, владельцы травматического оружия часто не осознают в полной мере его опасность."Проблема состоит в том, что вообще травматическое оружие, по моему мнению, не нужно. Оружие может быть только боевым. И ответственность должна быть другая, потому что когда ты начинаешь стрелять из травматического оружия, ты считаешь, что это газовый баллончик. А ты из этого газового баллончика убиваешь людей, потому что не знаешь, что это такое", - подчеркнул Кабанов.Он полагает, что необходимо менять правила хранение и ношения оружия. "Нужно менять правила, я считаю. Охотничье оружие - это одна категория, оружие самообороны - это другая категория, другой подход, другие правила хранения и ношения. И отдельно спортивное оружие", - пояснил он.Кабанов подчеркнул, что "желающий совершить преступление, один из ста, найдет возможность покупки незаконного оружия, которого очень много, оборот очень большой, в том числе переделанное оружие".Необходимо строго наказывать и за стрельбу на свадьбах, уверен член СПЧ. "Вспомним истории со стрельбой на свадьбах. За это надо сажать, чтобы люди понимали, что они будут нести не административную, а уголовную ответственность. Потому что это создание опасности для людей. Я думаю, что когда человек будет понимать, что у него есть высокая степень рисков, тогда у него может быть меньше желания каким-то образом это оружие применить", - сказал Кабанов.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html
https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731903367.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bd9b814f34acfd7a65f1a6bcbd9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, общество, москва, кирилл кабанов, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:49 07.12.2021 (обновлено: 16:58 07.12.2021)
 
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия

Член СПЧ Кабанов призвал изменить правила хранения и ношения оружия после стрельбы в МФЦ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для других, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.
Кадры с места стрельбы в Рязанском МФЦ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 16:19
СМИ сообщили подробности инцидента в МФЦ на юго-востоке Москвы
"У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое", - сказал Кабанов РИА Новости, комментируя случай со стрельбой в МФЦ в Москве. По его мнению, владельцы травматического оружия часто не осознают в полной мере его опасность.
"Проблема состоит в том, что вообще травматическое оружие, по моему мнению, не нужно. Оружие может быть только боевым. И ответственность должна быть другая, потому что когда ты начинаешь стрелять из травматического оружия, ты считаешь, что это газовый баллончик. А ты из этого газового баллончика убиваешь людей, потому что не знаешь, что это такое", - подчеркнул Кабанов.
Он полагает, что необходимо менять правила хранение и ношения оружия. "Нужно менять правила, я считаю. Охотничье оружие - это одна категория, оружие самообороны - это другая категория, другой подход, другие правила хранения и ношения. И отдельно спортивное оружие", - пояснил он.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 16:32
Стрелявшему в московском МФЦ грозит пожизненный срок
Кабанов подчеркнул, что "желающий совершить преступление, один из ста, найдет возможность покупки незаконного оружия, которого очень много, оборот очень большой, в том числе переделанное оружие".
Необходимо строго наказывать и за стрельбу на свадьбах, уверен член СПЧ. "Вспомним истории со стрельбой на свадьбах. За это надо сажать, чтобы люди понимали, что они будут нести не административную, а уголовную ответственность. Потому что это создание опасности для людей. Я думаю, что когда человек будет понимать, что у него есть высокая степень рисков, тогда у него может быть меньше желания каким-то образом это оружие применить", - сказал Кабанов.
Продажа оружия в России - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 11:04
В России предложили ужесточить наказание за ненадлежащее хранение оружия
 
Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)РоссияОбществоМоскваКирилл КабановСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
Лента новостейМолния
Глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств