https://ria.ru/20211207/oruzhie-1762600436.html

В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия

В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия - РИА Новости, 07.12.2021

В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия

Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:49

2021-12-07T16:49

2021-12-07T16:58

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

общество

москва

кирилл кабанов

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для других, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое", - сказал Кабанов РИА Новости, комментируя случай со стрельбой в МФЦ в Москве. По его мнению, владельцы травматического оружия часто не осознают в полной мере его опасность."Проблема состоит в том, что вообще травматическое оружие, по моему мнению, не нужно. Оружие может быть только боевым. И ответственность должна быть другая, потому что когда ты начинаешь стрелять из травматического оружия, ты считаешь, что это газовый баллончик. А ты из этого газового баллончика убиваешь людей, потому что не знаешь, что это такое", - подчеркнул Кабанов.Он полагает, что необходимо менять правила хранение и ношения оружия. "Нужно менять правила, я считаю. Охотничье оружие - это одна категория, оружие самообороны - это другая категория, другой подход, другие правила хранения и ношения. И отдельно спортивное оружие", - пояснил он.Кабанов подчеркнул, что "желающий совершить преступление, один из ста, найдет возможность покупки незаконного оружия, которого очень много, оборот очень большой, в том числе переделанное оружие".Необходимо строго наказывать и за стрельбу на свадьбах, уверен член СПЧ. "Вспомним истории со стрельбой на свадьбах. За это надо сажать, чтобы люди понимали, что они будут нести не административную, а уголовную ответственность. Потому что это создание опасности для людей. Я думаю, что когда человек будет понимать, что у него есть высокая степень рисков, тогда у него может быть меньше желания каким-то образом это оружие применить", - сказал Кабанов.

https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html

https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html

https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731903367.html

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совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, общество, москва, кирилл кабанов, стрельба в мфц на юго-востоке москвы