https://ria.ru/20211207/oruzhie-1762600436.html
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия - РИА Новости, 07.12.2021
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия
Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:49
2021-12-07T16:49
2021-12-07T16:58
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
общество
москва
кирилл кабанов
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_0:470:2791:2040_1920x0_80_0_0_deeb15592b6349c8010fbc59f0e7d5a7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для других, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое", - сказал Кабанов РИА Новости, комментируя случай со стрельбой в МФЦ в Москве. По его мнению, владельцы травматического оружия часто не осознают в полной мере его опасность."Проблема состоит в том, что вообще травматическое оружие, по моему мнению, не нужно. Оружие может быть только боевым. И ответственность должна быть другая, потому что когда ты начинаешь стрелять из травматического оружия, ты считаешь, что это газовый баллончик. А ты из этого газового баллончика убиваешь людей, потому что не знаешь, что это такое", - подчеркнул Кабанов.Он полагает, что необходимо менять правила хранение и ношения оружия. "Нужно менять правила, я считаю. Охотничье оружие - это одна категория, оружие самообороны - это другая категория, другой подход, другие правила хранения и ношения. И отдельно спортивное оружие", - пояснил он.Кабанов подчеркнул, что "желающий совершить преступление, один из ста, найдет возможность покупки незаконного оружия, которого очень много, оборот очень большой, в том числе переделанное оружие".Необходимо строго наказывать и за стрельбу на свадьбах, уверен член СПЧ. "Вспомним истории со стрельбой на свадьбах. За это надо сажать, чтобы люди понимали, что они будут нести не административную, а уголовную ответственность. Потому что это создание опасности для людей. Я думаю, что когда человек будет понимать, что у него есть высокая степень рисков, тогда у него может быть меньше желания каким-то образом это оружие применить", - сказал Кабанов.
https://ria.ru/20211207/strelba-1762592395.html
https://ria.ru/20211207/strelba-1762596039.html
https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731903367.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588337603_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_5aa3bd9b814f34acfd7a65f1a6bcbd9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, общество, москва, кирилл кабанов, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
16:49 07.12.2021 (обновлено: 16:58 07.12.2021)
В СПЧ призвали изменить правила хранения и ношения оружия
Член СПЧ Кабанов призвал изменить правила хранения и ношения оружия после стрельбы в МФЦ
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Нужно менять правила хранения и ношения оружия в РФ, в том числе травматического, поскольку его владельцы во многих случаях не осознают его опасность для других, заявил РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.
"У нас существует довольно непонятная история с оборотом оружия. Люди зачастую получают оружие, даже не имея представления о том, зачем оно нужно, как им пользоваться, об опасности этого оружия, включая травматическое", - сказал Кабанов РИА Новости, комментируя случай со стрельбой в МФЦ в Москве
. По его мнению, владельцы травматического оружия часто не осознают в полной мере его опасность.
"Проблема состоит в том, что вообще травматическое оружие, по моему мнению, не нужно. Оружие может быть только боевым. И ответственность должна быть другая, потому что когда ты начинаешь стрелять из травматического оружия, ты считаешь, что это газовый баллончик. А ты из этого газового баллончика убиваешь людей, потому что не знаешь, что это такое", - подчеркнул Кабанов.
Он полагает, что необходимо менять правила хранение и ношения оружия. "Нужно менять правила, я считаю. Охотничье оружие - это одна категория, оружие самообороны - это другая категория, другой подход, другие правила хранения и ношения. И отдельно спортивное оружие", - пояснил он.
Кабанов подчеркнул, что "желающий совершить преступление, один из ста, найдет возможность покупки незаконного оружия, которого очень много, оборот очень большой, в том числе переделанное оружие".
Необходимо строго наказывать и за стрельбу на свадьбах, уверен член СПЧ. "Вспомним истории со стрельбой на свадьбах. За это надо сажать, чтобы люди понимали, что они будут нести не административную, а уголовную ответственность. Потому что это создание опасности для людей. Я думаю, что когда человек будет понимать, что у него есть высокая степень рисков, тогда у него может быть меньше желания каким-то образом это оружие применить", - сказал Кабанов.