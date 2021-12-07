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Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты - РИА Новости, 07.12.2021
Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты
Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только оружие, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:21
2021-12-07T01:23
в мире
украина
сша
нато
алексей резников
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только оружие, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников."Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное", - сказал Резников в интервью CNN.В конце ноября сообщалось, что администрация США рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и оружия, включая противотанковые и зенитные ракетные комплексы.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в последнее время расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи границ России. По его словам, подобная линия поведения стран НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, деструктивна.
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в мире, украина, сша, нато, алексей резников
01:21 07.12.2021 (обновлено: 01:23 07.12.2021)
 
Резников заявил, что Украине нужно американское оружие, а не солдаты

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киеву нужно оружие США, а не солдаты

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Украине для защиты не нужны американские солдаты, необходимо только оружие, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников.
"Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами. Но нам нужно оружие и тому подобное", - сказал Резников в интервью CNN.
В конце ноября сообщалось, что администрация США рассматривает возможность отправки на Украину военных советников и оружия, включая противотанковые и зенитные ракетные комплексы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в последнее время расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи границ России. По его словам, подобная линия поведения стран НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, деструктивна.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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