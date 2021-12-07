https://ria.ru/20211207/oproverzhenie-1762498482.html

Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера

Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера - РИА Новости, 07.12.2021

Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера

В правительстве Оренбургской области, комментируя РИА Новости слухи об отставке губернатора, заявили, что у Дениса Паслера расписан график работы: во вторник он РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T09:33

2021-12-07T09:33

2021-12-07T09:33

политика

оренбургская область

рбк (медиагруппа)

денис паслер

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УФА, 7 дек – РИА Новости. В правительстве Оренбургской области, комментируя РИА Новости слухи об отставке губернатора, заявили, что у Дениса Паслера расписан график работы: во вторник он проведет заседание и вручит госнаграды в день рождения региона.Издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Паслер планирует уйти в отставку по собственному желанию."У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства", - сообщили агентству в правительстве региона.На должности губернатора Оренбургской области Паслер работает с сентября 2019 года.Во вторник, 7 декабря, Оренбургская область отмечает 87-летие. "У Оренбуржья огромный потенциал, который мы развиваем общими усилиями. А главное наше достояние – это люди, которые здесь живут. Талантливые, трудолюбивые, активные и гостеприимные, вы с каждым годом делаете наш край лучше для жизни. Уверен, у нас с вами есть все, чтобы добиться поставленных целей", - говорится в поздравлении Паслера.

https://ria.ru/20211207/oproverzhenie-1762490379.html

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оренбургская область

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политика, оренбургская область, рбк (медиагруппа), денис паслер