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Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера
Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера - РИА Новости, 07.12.2021
Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера
В правительстве Оренбургской области, комментируя РИА Новости слухи об отставке губернатора, заявили, что у Дениса Паслера расписан график работы: во вторник он РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:33
2021-12-07T09:33
политика
оренбургская область
рбк (медиагруппа)
денис паслер
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УФА, 7 дек – РИА Новости. В правительстве Оренбургской области, комментируя РИА Новости слухи об отставке губернатора, заявили, что у Дениса Паслера расписан график работы: во вторник он проведет заседание и вручит госнаграды в день рождения региона.Издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Паслер планирует уйти в отставку по собственному желанию."У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства", - сообщили агентству в правительстве региона.На должности губернатора Оренбургской области Паслер работает с сентября 2019 года.Во вторник, 7 декабря, Оренбургская область отмечает 87-летие. "У Оренбуржья огромный потенциал, который мы развиваем общими усилиями. А главное наше достояние – это люди, которые здесь живут. Талантливые, трудолюбивые, активные и гостеприимные, вы с каждым годом делаете наш край лучше для жизни. Уверен, у нас с вами есть все, чтобы добиться поставленных целей", - говорится в поздравлении Паслера.
https://ria.ru/20211207/oproverzhenie-1762490379.html
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политика, оренбургская область, рбк (медиагруппа), денис паслер
09:33 07.12.2021
 
Власти Оренбуржья прокомментировали слухи об отставке Паслера

Власти Оренбуржья опровергли слухи об отставке губернатора Дениса Паслера

© РИА Новости / Владимир ПесняГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
УФА, 7 дек – РИА Новости. В правительстве Оренбургской области, комментируя РИА Новости слухи об отставке губернатора, заявили, что у Дениса Паслера расписан график работы: во вторник он проведет заседание и вручит госнаграды в день рождения региона.
Издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что Паслер планирует уйти в отставку по собственному желанию.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 07:48
Глава Якутии опроверг слухи о своей отставке
"У губернатора расписан график работы. Сегодня день рождения нашей области, вручение наград и заседание правительства", - сообщили агентству в правительстве региона.
На должности губернатора Оренбургской области Паслер работает с сентября 2019 года.
Во вторник, 7 декабря, Оренбургская область отмечает 87-летие. "У Оренбуржья огромный потенциал, который мы развиваем общими усилиями. А главное наше достояние – это люди, которые здесь живут. Талантливые, трудолюбивые, активные и гостеприимные, вы с каждым годом делаете наш край лучше для жизни. Уверен, у нас с вами есть все, чтобы добиться поставленных целей", - говорится в поздравлении Паслера.
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ПолитикаОренбургская областьРБК (медиагруппа)Денис Паслер
 
 
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