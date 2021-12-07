https://ria.ru/20211207/oproverzhenie-1762490379.html
Глава Якутии опроверг слухи о своей отставке
Глава Якутии опроверг слухи о своей отставке - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Якутии опроверг слухи о своей отставке
Глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости опроверг слухи о своей скорой отставке, назвав подобные сообщения фейками. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T07:48
2021-12-07T07:48
2021-12-07T10:06
политика
айсен николаев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Глава Якутии Айсен Николаев в интервью РИА Новости опроверг слухи о своей скорой отставке, назвав подобные сообщения фейками.В последнее время в информационном пространстве стали появляться сообщения об отставке Николаева. В частности, в Telegram-каналах писали, что по просьбе федерального центра глава Якутии написал заявление об отставке с открытой датой."Сообщения о моем уходе с поста главы республики – фейки. Меня народ избрал для того, чтобы я работал на посту главы Якутии. Я работаю и буду работать, задач у меня еще много", - подчеркнул Николаев.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20211204/covid-19-1762154517.html
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политика, айсен николаев
07:48 07.12.2021 (обновлено: 10:06 07.12.2021)
Глава Якутии опроверг слухи о своей отставке
Глава Якутии Николаев опроверг слухи о своей отставке