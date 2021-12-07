https://ria.ru/20211207/ombudsmen-1762607914.html
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой - РИА Новости, 07.12.2021
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит ситуацию с раненой в МФЦ девочкой на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:12
2021-12-07T17:12
2021-12-07T17:19
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
сергей собянин
жилищник
ольга ярославская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762606931_0:374:2976:2048_1920x0_80_0_0_6f7ca77d0be05915cabd6896529e0e2b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит ситуацию с раненой в МФЦ девочкой на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.Как сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще 4 человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое, они находятся в операционных."Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html
https://ria.ru/20211207/strelba-1762603977.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762606931_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a2fea4ee5623ae6cd3e14230e4925418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин, жилищник, ольга ярославская
17:12 07.12.2021 (обновлено: 17:19 07.12.2021)
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой
Детский омбудсмен Москвы Ярославская взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой