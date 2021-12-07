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Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой - РИА Новости, 07.12.2021
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит ситуацию с раненой в МФЦ девочкой на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:12
2021-12-07T17:19
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
сергей собянин
жилищник
ольга ярославская
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит ситуацию с раненой в МФЦ девочкой на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.Как сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще 4 человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое, они находятся в операционных."Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html
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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы, сергей собянин, жилищник, ольга ярославская
17:12 07.12.2021 (обновлено: 17:19 07.12.2021)
 
Детский омбудсмен Москвы рассказала о ситуации с раненной в МФЦ девочкой

Детский омбудсмен Москвы Ярославская взяла на контроль ситуацию с раненной в МФЦ девочкой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у многофункционального центра "Рязанский" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что держит ситуацию с раненой в МФЦ девочкой на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.
Обстановка у здания МФЦ на юго-востоке Москвы, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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Как сообщила журналистам вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в результате двое сотрудников (администратор и охранник) скончались, еще 4 человека пострадали, среди них сотрудник ГБУ "Жилищник", сотрудник МФЦ и двое посетителей, в том числе девочка 10 лет. Состояние четырех пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве оценивается как тяжёлое, они находятся в операционных.
"Я знаю о ситуации, держу на контроле, жизни и здоровью ребёнка сейчас ничего не угрожает", - сказала Ярославская.
Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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ПроисшествияМоскваСтрельба в МФЦ на юго-востоке МосквыСергей СобянинЖилищникОльга Ярославская
 
 
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