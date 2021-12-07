https://ria.ru/20211207/ogranicheniya-1762576049.html

Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова

Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2021

Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:30

2021-12-07T15:30

2021-12-07T15:43

распространение коронавируса

анна попова

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к росту заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19.

https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760685153.html

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2021

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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии