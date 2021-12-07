https://ria.ru/20211207/ogranicheniya-1762576049.html
Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова
Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова - РИА Новости, 07.12.2021
Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова
Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:30
2021-12-07T15:30
2021-12-07T15:43
распространение коронавируса
анна попова
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация остается напряженной, поэтому необоснованное ослабление режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса, может привести к росту заболеваемости, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе COVID-19.
https://ria.ru/20211125/koronavirus-1760685153.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:30 07.12.2021 (обновлено: 15:43 07.12.2021)
Снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: снимать какие-либо ограничения по COVID-19 преждевременно