https://ria.ru/20211207/ochevidtsy-1762622879.html

Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве

Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве - РИА Новости, 07.12.2021

Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве

Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, где в ходе стрельбы погибли два человека, а четверо получили ранения, сказали, что... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:03

2021-12-07T18:03

2021-12-07T18:16

происшествия

сергей собянин

следственный комитет россии (ск рф)

анастасия ракова

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762608674_0:178:3072:1906_1920x0_80_0_0_4edec29135b4535211e369dc2f4a2c5e.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, где в ходе стрельбы погибли два человека, а четверо получили ранения, сказали, что пережидали ЧП, заперев кабинеты."По кабинетам всем сказали сидеть. К нам кто-то забежал, сказал: закройтесь в кабинетах. Мы даже не знаем, кто сказал. Мы тут испугались немножко и сидели. Мы все узнаём, что случилось, из интернета", - сообщила журналистам сотрудница ГБУ "Жилищник".По ее словам, сотрудники не слышали хлопков или выстрелов.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.В столичном главке СК также уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), анастасия ракова , стрельба в мфц на юго-востоке москвы