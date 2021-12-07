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Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве
Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве - РИА Новости, 07.12.2021
Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве
Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, где в ходе стрельбы погибли два человека, а четверо получили ранения, сказали, что... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:03
2021-12-07T18:03
2021-12-07T18:16
происшествия
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
анастасия ракова
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, где в ходе стрельбы погибли два человека, а четверо получили ранения, сказали, что пережидали ЧП, заперев кабинеты."По кабинетам всем сказали сидеть. К нам кто-то забежал, сказал: закройтесь в кабинетах. Мы даже не знаем, кто сказал. Мы тут испугались немножко и сидели. Мы все узнаём, что случилось, из интернета", - сообщила журналистам сотрудница ГБУ "Жилищник".По ее словам, сотрудники не слышали хлопков или выстрелов.Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.В столичном главке СК также уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза.
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происшествия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), анастасия ракова , стрельба в мфц на юго-востоке москвы
18:03 07.12.2021 (обновлено: 18:16 07.12.2021)
Очевидцы рассказали о стрельбе в МФЦ "Рязанский" в Москве
Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ в Москве, рассказали о стрельбе
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Сотрудники ГБУ "Жилищник", расположенном в здании МФЦ на юго-востоке Москвы, где в ходе стрельбы погибли два человека, а четверо получили ранения, сказали, что пережидали ЧП, заперев кабинеты.
"По кабинетам всем сказали сидеть. К нам кто-то забежал, сказал: закройтесь в кабинетах. Мы даже не знаем, кто сказал. Мы тут испугались немножко и сидели. Мы все узнаём, что случилось, из интернета", - сообщила журналистам сотрудница ГБУ "Жилищник".
По ее словам, сотрудники не слышали хлопков или выстрелов.
Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека и трое пострадали. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова
сообщила, что при стрельбе в МФЦ в Москве скончались администратор и охранник, еще четыре человека пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов.
В столичном главке СК
также уточнили, что для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная и проведена баллистическая экспертиза.