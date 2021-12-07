https://ria.ru/20211207/novatek-1762508757.html
"Новатэк" изучит возможность поставок аммиака с "Обского ГХК" в Европу
"Новатэк" изучит возможность поставок аммиака с "Обского ГХК" в Европу - РИА Новости, 07.12.2021
"Новатэк" изучит возможность поставок аммиака с "Обского ГХК" в Европу
"Новатэк" и немецкая RWE изучат возможность поставок голубого аммиака и водорода с "Обского ГХК", который планируется построить на Ямале, в Германию и на другие РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:41
2021-12-07T10:41
2021-12-07T10:41
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Новатэк" и немецкая RWE изучат возможность поставок голубого аммиака и водорода с "Обского ГХК", который планируется построить на Ямале, в Германию и на другие рынки Европы, сообщила немецкая компания.Соответствующие договоренности закреплены в подписанном компаниями меморандуме о взаимопонимании по сотрудничеству в области поставок низкоуглеродного и безуглеродного топлива."Меморандум предусматривает поставки низкоуглеродного аммиака и водорода компанией "Новатэк" для RWE. "Новатэк", крупнейший независимый производитель природного газа в России, проводит предварительное проектирование… производства голубого аммиака и водорода на Ямале, которое будет включать в себя объекты по улавливанию и захоронению углерода (CCS). Топливо будет производиться на планируемом "Новатэком" проекте Обский ГХК и поставляться RWE и ее клиентам в Германии и на другие европейские рынки", - сообщается в релизе.Также стороны намерены расширить сотрудничество в области поставок СПГ, в том числе возможного СПГ с нулевым углеродным следом.
https://ria.ru/20211202/novatek-1761922679.html
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экономика, европа, новатэк, ямал, rwe, россия
"Новатэк" изучит возможность поставок аммиака с "Обского ГХК" в Европу
"Новатэк" изучит возможность поставок аммиака и водорода с "Обского ГХК" в Европу