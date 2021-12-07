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В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату"
В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату" - РИА Новости, 07.12.2021
В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату"
Президент США Джо Байден вряд ли получит от Владимира Путина приглашение присоединиться к "нормандской четверке", заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T09:22
2021-12-07T09:22
2021-12-07T11:15
в мире
киев
"нормандская четверка"
берлин (город)
париж
сша
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден вряд ли получит от Владимира Путина приглашение присоединиться к "нормандской четверке", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна. Но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении", — сказал он в эфире Первого канала."Нормандская четверка" — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Во вторник вечером Путин и Байден планируют пообщаться по защищенному каналу видеосвязи, в повестке — двусторонние отношения, региональные конфликты, расширение НАТО и другие вопросы.
https://ria.ru/20211118/vstrecha-1759685845.html
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в мире, киев, "нормандская четверка", берлин (город), париж, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден
09:22 07.12.2021 (обновлено: 11:15 07.12.2021)
В Кремле оценили перспективы присоединения США к "нормандскому формату"
Песков: Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четверке"