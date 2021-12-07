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"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание"
"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание" - РИА Новости, 07.12.2021
"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание"
Историческая рубрика проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T22:55
2021-12-07T22:56
общество
новости агентства
социальный навигатор
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Историческая рубрика проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание". Церемония награждения прошла во вторник в Московском театре мюзикла."Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" — социально-исторический проект о героизме предков, неизвестных фактах истории России, которых ещё нет в школьных учебниках.Премия учреждена российским обществом "Знание". Ее цели заключаются в том, чтобы признавать заслуги российских просветителей, выявлять значимые просветительские проекты и подтверждать высокий статус просветителя в стране. Премия "Знание" задумана как главная просветительская премия России и проводится впервые, но станет ежегодной.Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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общество, новости агентства, социальный навигатор
22:55 07.12.2021 (обновлено: 22:56 07.12.2021)
 

"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание"

© РИА Новости"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание"
Социальный навигатор стал лауреатом премии Знание - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Историческая рубрика проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание". Церемония награждения прошла во вторник в Московском театре мюзикла.
"Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" — социально-исторический проект о героизме предков, неизвестных фактах истории России, которых ещё нет в школьных учебниках.
Премия учреждена российским обществом "Знание". Ее цели заключаются в том, чтобы признавать заслуги российских просветителей, выявлять значимые просветительские проекты и подтверждать высокий статус просветителя в стране. Премия "Знание" задумана как главная просветительская премия России и проводится впервые, но станет ежегодной.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
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"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
ОбществоНовости агентстваСоциальный навигатор
 
 
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