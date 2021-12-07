22:55 07.12.2021 (обновлено: 22:56 07.12.2021)
"Социальный навигатор" стал лауреатом премии "Знание"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Историческая рубрика проекта "Социальный навигатор", входящего в медиагруппу "Россия сегодня", стала "лучшим просветительским проектом по версии слушателей" в результате народного голосования на главной просветительской премии страны "Знание". Церемония награждения прошла во вторник в Московском театре мюзикла.
"Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" — социально-исторический проект о героизме предков, неизвестных фактах истории России, которых ещё нет в школьных учебниках.
Премия учреждена российским обществом "Знание". Ее цели заключаются в том, чтобы признавать заслуги российских просветителей, выявлять значимые просветительские проекты и подтверждать высокий статус просветителя в стране. Премия "Знание" задумана как главная просветительская премия России и проводится впервые, но станет ежегодной.
Социальный навигатор — информационно-просветительский проект медиагруппы "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Университетская наука", "Найди меня, мама". "Социальный навигатор" в 2019 году получил Национальную премию PRO Образование, премию "Лучшие социальные проекты России", был отмечен благодарностью Национального фонда подготовки кадров за весомый вклад и поддержку развития российского образования. В 2020 году "Социальный навигатор" высоко оценило жюри премии Digital Communications Awards.
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