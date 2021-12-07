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В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США
В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США - РИА Новости, 07.12.2021
В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США
Без обсуждения ключевого для России вопроса о недопустимости расширения НАТО на Восток и гарантиях такого нерасширения эффективный диалог с Россией у США не... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:04
2021-12-07T15:04
сша
вашингтон (город)
владимир путин
джо байден
нато
ольга ковитиди
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Без обсуждения ключевого для России вопроса о недопустимости расширения НАТО на Восток и гарантиях такого нерасширения эффективный диалог с Россией у США не получится, заявила РИА Новости накануне переговоров лидеров России и США сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности."Позиция России стала более четкой. Без обсуждения ключевого вопроса - о недопущении расширения НАТО на Восток и гарантиях такого не расширения - эффективный диалог невозможен", - сказала Ковитиди.По ее словам, Вашингтон к такому конкретному диалогу не готов, учитывая серьезную внутреннюю борьбу во внешнеполитическом истеблишменте США.Вместе с тем, отметила Ковитиди, шансы есть всегда, диалог - это тоже всегда хорошо. "Особенно если ему не мешают. Уже известно, что президенты будут общаться по закрытой линии. А вот что мы четко знаем в России - это то, что плохой мир всегда лучше хорошей войны", - заключила она.
https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html
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сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, нато, ольга ковитиди, россия
15:04 07.12.2021
 
В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США

Член Совфеда Ковитиди призвала обсуждать с США недопустимость расширения НАТО на Восток

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Без обсуждения ключевого для России вопроса о недопустимости расширения НАТО на Восток и гарантиях такого нерасширения эффективный диалог с Россией у США не получится, заявила РИА Новости накануне переговоров лидеров России и США сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.
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"Позиция России стала более четкой. Без обсуждения ключевого вопроса - о недопущении расширения НАТО на Восток и гарантиях такого не расширения - эффективный диалог невозможен", - сказала Ковитиди.
По ее словам, Вашингтон к такому конкретному диалогу не готов, учитывая серьезную внутреннюю борьбу во внешнеполитическом истеблишменте США.
"Насколько удастся конвертировать в конкретные решения результаты этого общения, покажет время. И небольшая подсказка нашим американских партнерам: перед тем, как договариваться с Россией, необходимо уяснить, что русские не любят игру в одни ворота, поэтому прежде чем мечтать о предсказуемости, следовало бы внимательно проанализировать собственные политические шаги", - заявила сенатор.
Вместе с тем, отметила Ковитиди, шансы есть всегда, диалог - это тоже всегда хорошо. "Особенно если ему не мешают. Уже известно, что президенты будут общаться по закрытой линии. А вот что мы четко знаем в России - это то, что плохой мир всегда лучше хорошей войны", - заключила она.
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СШАВашингтон (город)Владимир ПутинДжо БайденНАТООльга КовитидиРоссия
 
 
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