https://ria.ru/20211207/nato-1762569119.html

В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США

В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США - РИА Новости, 07.12.2021

В Совфеде назвали условия эффективного диалога с США

Без обсуждения ключевого для России вопроса о недопустимости расширения НАТО на Восток и гарантиях такого нерасширения эффективный диалог с Россией у США не... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:04

2021-12-07T15:04

2021-12-07T15:04

сша

вашингтон (город)

владимир путин

джо байден

нато

ольга ковитиди

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Без обсуждения ключевого для России вопроса о недопустимости расширения НАТО на Восток и гарантиях такого нерасширения эффективный диалог с Россией у США не получится, заявила РИА Новости накануне переговоров лидеров России и США сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут беседу по видеосвязи во вторник вечером. Предполагается, что они обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам РФ и инициативу российского лидера о гарантиях безопасности."Позиция России стала более четкой. Без обсуждения ключевого вопроса - о недопущении расширения НАТО на Восток и гарантиях такого не расширения - эффективный диалог невозможен", - сказала Ковитиди.По ее словам, Вашингтон к такому конкретному диалогу не готов, учитывая серьезную внутреннюю борьбу во внешнеполитическом истеблишменте США.Вместе с тем, отметила Ковитиди, шансы есть всегда, диалог - это тоже всегда хорошо. "Особенно если ему не мешают. Уже известно, что президенты будут общаться по закрытой линии. А вот что мы четко знаем в России - это то, что плохой мир всегда лучше хорошей войны", - заключила она.

https://ria.ru/20211206/nato-1762452626.html

https://ria.ru/20211205/napravleniya-1762262250.html

сша

вашингтон (город)

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сша, вашингтон (город), владимир путин, джо байден, нато, ольга ковитиди, россия