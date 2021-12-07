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Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной - РИА Новости, 07.12.2021
Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной
США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной, об этом заявил британский премьер-министр... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T01:48
2021-12-07T02:28
в мире
украина
сша
россия
дмитрий песков
джо байден
ангела меркель
нато
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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной, об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги. Предметом обсуждения, как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, поступившем в РИА Новости, была ситуация с Украиной, лидеры пяти стран "подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности".В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата. Пять глав государств и правительств поделились "анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Британский премьер Джонсон также заявил, что Лондон продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения "любой российской агрессии против Украины"."Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным", - отмечается в сообщении Даунинг-стрит.Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине.Нагнетание напряженностиКиев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211206/neizbezhnost-1762475312.html
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в мире, украина, сша, россия, дмитрий песков, джо байден, ангела меркель, нато
01:48 07.12.2021 (обновлено: 02:28 07.12.2021)
 
Лидеры пяти стран призвали Россию к "деэскалации" на границе с Украиной

Лидеры США, Британии, ФРГ, Франции и Италии призвали РФ к "деэскалации" у границы Украины

© Фото : @MinistryofDefence.UA/FacebookУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Фото : @MinistryofDefence.UA/Facebook
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ЛОНДОН, 7 дек - РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Германия и Италия призвали Россию к "деэскалации напряженности" на границе с Украиной, об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон на переговорах с американским лидером Джо Байденом, врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.
Предметом обсуждения, как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, поступившем в РИА Новости, была ситуация с Украиной, лидеры пяти стран "подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз и враждебности".
"Лидеры призвали Россию к деэскалации напряженности и подтвердили свою твердую поддержку территориальной целостности Украины", - заявили в Лондоне.
В Париже, в свою очередь, сообщили, что главы государств выступили за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в рамках "нормандского формата. Пять глав государств и правительств поделились "анализом напряженности, существующей между Россией и Украиной, выразили решимость уважать суверенитет последней и заявили о своей приверженности действовать для поддержания мира и безопасности в Европе", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
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Британский премьер Джонсон также заявил, что Лондон продолжит использовать все имеющиеся в ее распоряжении экономические и дипломатические инструменты для предотвращения "любой российской агрессии против Украины".
"Лидеры договорились снова выступить после завтрашнего (7 декабря – ред.) разговора президента Байдена с президентом Путиным", - отмечается в сообщении Даунинг-стрит.
Путин и Байден во вторник проведут переговоры по видеосвязи, повестка переговоров обширная: отношения Москвы и Вашингтона, действия НАТО, однако ключевой анонсирована ситуация на Украине.
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Нагнетание напряженности

Киев и западные страны в последнее время выражают обеспокоенность из-за того, что Россия "стягивает силы" к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны России, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
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