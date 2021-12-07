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Нападение на Перл-Харбор (1941)

Нападение на Перл-Харбор (1941) - РИА Новости, 07.12.2021

Нападение на Перл-Харбор (1941)

во время Второй мировой войны (1939-1945) крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане Перл-Харбор (Pearl Harbor – "жемчужная гавань"), расположенная у... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T02:00

2021-12-07T02:00

2021-12-07T02:00

справки

сша

япония

вторая мировая война (1939-1945)

перл-харбор

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7 декабря 1941 года во время Второй мировой войны (1939-1945) крупнейшая военно-морская база США в Тихом океане Перл-Харбор (Pearl Harbor – "жемчужная гавань"), расположенная у одноименной бухты на южном берегу острова Оаху, входящего в состав Гавайских островов (штат Гавайи, США), подверглась внезапному нападению японских самолетов и подводных лодок, которые вывели из строя основные силы американского Тихоокеанского флота. С июля 1941 года на базе размещался штаб Тихоокеанского флота США. Это тщательно разработанное нападение японских военно-морских сил получило название Гавайская операция 1941 года. В течение ряда десятилетий между США и Японией назревал конфликт на почве борьбы за обладание рынками и территориями тихоокеанского бассейна.Стремительное ухудшение отношений между странами началось, в частности, с принятия 2 июля 1940 года в США Закона о контроле за экспортом, запрещавшего экспорт основных стратегических материалов. Зимой 1940-1941 годов Япония лишилась возможности закупать на американском рынке вооружения, нефтепродукты, станки, железо, прокат, цинк, алюминий и другие стратегические материалы. Нидерланды и Великобритания присоединились к США и объявили о денонсации своих торговых договоров с Японией. Таким образом, в этих обстоятельствах Япония для осуществления своих агрессивных планов должна была рассчитывать на богатые ресурсы Индонезии, в первую очередь нефтяные. США уведомили Японию, что проникновение на архипелаг, включая Голландскую Ост-Индию (ныне Индонезия), может спровоцировать широкомасштабный конфликт в тихоокеанском регионе. В марте 1941 года японский посол заверял правительство в Вашингтоне, что политика США вызывает растущую озабоченность в Токио и что Япония не станет продолжать военные действия, если ее не вынудит к этому политика эмбарго. В разгар дипломатических переговоров Япония оккупировала Французский Южный Индокитай (июль 1941 года) и подготовилась к захвату Филиппин. 26 июля президент США Франклин Рузвельт издал чрезвычайный закон, заморозивший все японские активы в США, что привело к прекращению торговли между двумя странами. 17 августа 1941 года президент предупредил японского посла, что в случае продолжения Японией агрессивных действий по отношению к любой из соседних стран Америка примет "все необходимые меры" для обеспечения "защиты и безопасности Соединенных Штатов". 5 ноября 1941 года в Токио кабинет министров и высшее командование армии и флота в присутствии императора приняли решение начать военные действия, если к 29 ноября не удастся достичь приемлемого соглашения с США. Японские планы, которые разрабатывались под руководством адмирала Исороку Ямамото с января 1941 года, предусматривали внезапную атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор. Замысел японского командования заключался в том, чтобы еще до официального объявления Японией войны США, внезапным ударом палубной авиации уничтожить главные силы американского Тихоокеанского флота. Этим нападением должна была ликвидирована преграда на пути экспансии Японии в Юго-Восточной Азии. Подготовка операции велась с соблюдением строжайшей секретности. О ее целях и дате проведения не было известно даже союзникам Японии – Германии и Италии. 26 ноября японское авианосное соединение (всего 33 корабля, в том числе два линкора, шесть авианосцев с 423 самолетами, три крейсера, 11 эсминцев, три подводные лодки) покинуло бухту Бидокап (Хитокаппу, ныне залив Касатка; остров Итуруп). Общее руководство Объединенным флотом осуществлял адмирал Ямамото. Маршрут перехода кораблей практически исключал встречу с торговыми и промысловыми судами и находился за пределами радиуса действий американской патрульной авиации. Во время перехода строго соблюдалось радиомолчание, одновременно во Внутреннем Японском море велся радиообмен с использованием позывных тех кораблей, которые следовали к Гавайским островам, чтобы дезориентировать противника. На рассвете 7 декабря (приходилось на воскресенье; по токийскому времени в ночь на 8 декабря) авианосное соединение вышло на рубеж в 275 миль (около 450 километров) к северу от острова Оаху. Кроме того, близ Перл-Харбора было развернуто свыше 20 японских подводных лодок (имели на борту пять сверхмалых подлодок). Находившийся на военно-морской базе Перл-Харбор американский Тихоокеанский флот под командованием адмирала Хасбэнда Киммеля насчитывал 93 корабля, в том числе девять линкоров (один учебный), восемь крейсеров, 29 эсминцев, пять подводных лодок, девять минных заградителей и 10 тральщиков. На аэродромах острова Оаху располагалось свыше 390 самолетов, в том числе 167 самолетов морской авиации.Противовоздушная оборона базы состояла из 188 зенитных орудий, более 100 пулеметных установок и пяти радиолокационных станций. Гарнизон под начальством генерала Уильяма Шорта насчитывал 42 959 человек. Так как был воскресный день, часть личного состава американских кораблей находилась на берегу. Вход в гавань Перл-Харбор не был закрыт боновыми (плавучими) заграждениями, отсутствовало также и противоторпедное сетевое заграждение линкоров. Диспозиция кораблей длительное время не изменялась. Самолеты на аэродромах располагались скученно, на подходах к Гавайским островам воздушная разведка велась лишь эпизодически. Противовоздушная оборона базы не была готова к отражению ударов. Большинство зенитных орудий не было укомплектовано личным составом, боеприпасы находились под замком. Японский генштаб располагал исчерпывающими данными о диспозиции американских кораблей и состоянии обороны базы. 7 декабря в 6.15 по гавайскому времени с японских авианосцев поднялись 40 торпедоносцев, 49 бомбардировщиков, 51 пикирующий бомбардировщик и 43 истребителя. Налет на базу начался в 7.55. Удары наносились по американским кораблям, аэродромам и береговым батареям. Во время них в воздухе не было ни одного американского истребителя, а на земле – ни одной орудийной вспышки. В 9.15 нанесла удар вторая группа самолетов (54 бомбардировщика, 78 пикирующих бомбардировщиков, 35 истребителей). Во время него японские самолеты встретили более сильное сопротивление американцев. Весь налет на базу длился два часа пять минут. Одновременно пять японских сверхмалых подводных лодок попытались проникнуть в Перл-Харбор и атаковать американские корабли торпедами, но были обнаружены и потоплены. По окончании операции почти все корабли японского соединения направились во Внутреннее Японское море и 23 декабря прибыли на якорную стоянку у острова Хасира. В результате Гавайской операции США потеряли около 3,6 тысячи человек, в том числе около 2,4 тысячи убитыми, четыре линкора, крейсер, два эсминца, несколько вспомогательных судов и 188 самолетов. Четыре линкора, три легких крейсера, эсминец, два вспомогательных судна и свыше 100 самолетов получили повреждения. По счастливой случайности ни один американский авианосец не пострадал, все они находились на учениях. Японцы потеряли 29 самолетов, шесть подводных лодок (из них пять сверхмалых) и шесть катеров, свыше 70 самолетов получили повреждения. Погибли 64 человека (один попал в плен). Успех Гавайской операции был обусловлен тщательной подготовкой японского командования к операции, четкой организацией скрытного перехода кораблей и внезапностью удара. Американское командование допустило просчеты в организации обороны главной базы флота и оценке обстановки в целом. Операция показала высокие боевые возможности авианосцев, сверхмалые подводные лодки себя не оправдали. Внезапным нападением на американскую военную базу Япония развязала войну против США, для которых это событие стало началом их участия во Второй мировой войне. 8 декабря войну Японии объявили США, Великобритания, Канада и ряд других стран. Президент США Франклин Рузвельт назвал 7 декабря 1941 года "днем несмываемого позора". Лозунг "Помни Перл-Харбор" стал ведущим в войне американцев против Японии. Гавайская операция стала крупным стратегическим успехом японских военных, частично нейтрализовавших группировку тихоокеанского флота США на шесть месяцев. Утрата линейных кораблей заставила Вашингтон вести войну на Тихом океане в основном силами авианосцев и авиации. Нападение на Перл-Харбор обеспечило Японии на некоторое время свободу действий в акватории Тихого океана, позволило в конце 1941 года – первой половине 1942 года достичь крупных успехов в Малайе, на Филиппинах, в Бирме (ныне Мьянма), Голландской Ост-Индии, Новой Гвинее и др. После 1945 года военно-морская база Перл-Харбор была реконструирована и вновь стала выполнять роль основной базы Тихоокеанского флота США. Военно-морская база включена в список Национальных исторических памятников (1964) и Национальный реестр исторических мест (1976), на ее территории располагается ряд военных мемориальных комплексов, в том числе мемориал, посвященный линкору "Аризона", потопленному японской авиацией, линкор "Миссури", на борту которого в сентябре 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии, музей и парк подводной лодки "Боуфин".(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, сша, япония, вторая мировая война (1939-1945), перл-харбор